Готови са проектите за реставрация на старото школо в Михалци

Готов е цялостният проект за реставрация и консервация на килийното училище в с. Михалци. Той е изготвен от арх. Милен Маринов, който има огромен опит в опазването на сгради от културно-историческото наследство. Проектната документация включва архитектурно заснемане и фотодокументация, технически проект, проект за консервационно-реставрационни работи в сградата, конструктивно становище и свързаните с това чертежи за ел. и ВиК инсталации, както и част ПБЗ. Това съобщи във фейсбук кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

"Това е фундаменталната първа стъпка към цялостното възстановяване на сградата. Сега предстои по-сложната тема с осигуряването на финансиране за строителните работи. На база на готовия проект Общината може да търси финансиране, например от специализираните програми в Министерство на културата. Остана неяснотата дали те ще бъдат отворени за кандидатстване през следващите години", подчертава кметът. Така ще изглежда сградата след реставрацията според проекта на арх. Милен Маринов

Община Павликени възложи изготвянето на проекта като част от амбициозната си програма за опазване на паметниците на културата и в отговор на повишения обществен интерес към училището в с. Михалци. Спасяването му писателят и сценарист Иво Сиромахов обяви за лична кауза.

В разработения проект е обърнато специално внимание на покрива, който е основната причина за сегашното състояние на сградата. Предвижда се и изграждането на санитарни възли, възстановяването на кладенеца в двора, обновяването на ел.инсталациите, поставянето на мълниеносна защита и ремонт на оградата.

От 1973 г. сградата на килийното училище в с. Михалци е обявена за исторически паметник с „местно значение", четвърта категория. Тя попада в охранителната зона на църквата "Успение Богородично", която е с категория „национално значение".

"Добра новина е, че Великотърновската митрополия има финансиране и за втория етап от реставрацията на църквата Успение Богородично". Това ще позволи да се довърши работата по камбанарията, къщичката до входа и реставрацията на стенописите вътре в храма. Двете сгради образуват естествен комплекс, което може да допринесе за по-висок туристически интерес към тях", надява се инж. Манолов