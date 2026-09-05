В Пловдив център обучава хората с увреждания на самостоятелност

Народната певица Росица Пейчева и гайдарят Славчо Кехайов им преподават музика и любов към българските традиции

Когато дете се роди с увреждане, родителите му посвещават живота си. Майката не работи, за да може да полага всички грижи за него. Минават години, то пораства и близките си задават въпроса какво ще стане, когато един ден тях няма да ги има. Защото вече големият човек с увреждане е все така безпомощен.

Тази липса на самостоятелност се опитват да запълнят в Дневния център за подкрепа на лица с увреждания, който е част от "Интегрирания комплекс за социални услуги - Напредък", изграден от сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" и община Пловдив в някогашния дом за деца "Рада Киркович". Там не само се полагат грижи за хора с увреждания като рехабилитация или работа с психолог и логопед, а и има

Кухня на доброто,

учат ги сами да си приготвят храна. "Колегите показват на хората с увреждания как да различават продуктите, да ги комбинират и така да станат малко по-самостоятелни. Близките им невинаги имат уменията и търпението, защото при хората с интелектуални затруднения това е много дълъг процес", казва шефката на социалната дирекция в общината Веселина Ботева. Шефката на социалната дирекция в общината Веселина Ботева и директорът на консултантското бюро “Напредък 7” Любен Иванов с дете и неговата приемна родителка на 24 май. То вече е осиновено.

Обучението наистина отнема време - при откриването на кухнята хората просто сядали и чакали да им сервират, а сега сами нареждат приборите и посудата, изпълняват определени рецепти, имат и познания какви храни се препоръчват при различни заболявания и кои трябва да се избягват.

"Сред преподавателите има инженер-технолог от Професионалната гимназия по хранителна техника и технологии, така хората се обучават на високо ниво. Наскоро направиха торта от руска салата, която изглежда като класическа", обяснява Любен Иванов, директор на консултантското бюро "Напредък 7".

Кулинарните дейности развиват фината моторика и дават възможност за израстване - в един момент по-напредналите стават ментори на начинаещите.

За да затвори цикъла, общината предлага транспорт - кола взема човека от дома му и го връща обратно. "За родителите е трудно всеки ден да организират извозването, а за децата е важно да посещават центъра редовно и да общуват с други хора със заболявания", допълва Веселина Ботева.

Сред многобройните услуги е и обучението на родителите как да се справят по-лесно. "Организираме

летни лагери,

които са не само почивка. Винаги имаме тема - например експерт обучава родителите как да оказват долекарска помощ, как да реагират в кризисни ситуации, когато болният падне от леглото или в банята, как се превързва ръка. Имаме манекен, на който се учат да правят изкуствено дишане и сърдечен масаж.

Водили сме ги на басейн и сме им дали първи уроци по водно спасяване, на планина сме им показали как да се ориентират", изрежда Любен Иванов. Това вдъхва кураж на родителите да опитват нови дейности с децата. Пробвали са много пъти без успех и са демотивирани, но когато до тях има компетентен специалист, който им показва как и им говори съпричастно, те се осмеляват. Технологът Стефка Кацарова показва кулинарни умения. СНИМКИ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В комплекса има Солна стая за укрепваща здравето халотерапия и

Къща на занаятите

с ателиета за грънчарство, декоративни сапуни и свещи, везба и тъкачество. "През 2026 г. привлякохме и двама музикални педагози - народната певица Росица Пейчева и гайдаря Славчо Кехайов. Те работят с младежи с увреждания и с деца, които имат талант, но са от семейства в риск и нямащи възможности да развиват дарбите им. Обучението не е само по фолклорна музика, младите хора усвояват българските традиции, връщат се към корените си", описва Любен Иванов.

В центровете по рехабилитация

се работи усилено и специалистите имат успехи. Жена с множествена склероза, която 15 г. не е ставала от инвалидната количка, вече се изправя и ходи с патерици. Жена с церебрална парализа има напредък с говорните умения, защото с нея системно се занимава логопед. Трябва постоянство не само в центъра и специалистите обясняват на родителите какви упражнения да се правят и вкъщи.

Целта на всички тези услуги е и хората с увреждания да бъдат извадени от анонимност. "Когато правим събития в центъра, те приготвят хапките и целия кетъринг, за тях това е изява. И когато някой го оцени, са истински щастливи. За 24 май организирахме концерт с Росица Пейчева и хора от дневния център.

Един изпя "Тих бял Дунав", друг свири на пиано. Те никога не са заставали пред публика, не са получавали аплодисменти. Когато направиш запис на такова изпълнение и го покажеш на човека, виждаш друго лице, той просто сияе - някой го е видял, някой го е оценил", обяснява Любен Иванов. Към комплекса функционира и

Бяла къща,

в която жертви на насилие получават помощ.

"Имаме и център за настаняване на жени, пострадали от насилие, но в Бялата къща те получават безплатна правна помощ - до написването на молбата до съда за издаване на ограничителната заповед. Много често жертвите бягат от домовете си панически, нямат нито документи, нито пари, нерядко са и икономически зависими от насилника.

Психолозите им вдъхват увереност, че могат да направат следващата крачка към своята независимост, а социалните работници в това време им търсят работа, за да могат да си стъпят на краката", посочва ръководителят на консултантското бюро.

Всички тези усилия не остават незабелязани. Кухнята на доброто и Къщата на занаятите са отличени като добри практики от Агенцията за качеството на социалните услуги, консултантското бюро и общината получиха награда в категория "Устойчиво развитие на иновативността, качеството и значимостта на социалните услуги".

Националният алианс за социална отговорност представи на европейски форум Бялата къща - единствената подобна услуга в цялата страна.