Три компании искат да ремонтират двигатели на МиГ-29 - една полска и две български

Три компании са подали оферти по обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за българските изтребителите МиГ-29. Това показва справка в Регистъра за обществени поръчки. Заявленията са отворени днес, предстои да бъдат оповестени и конкретните оферти.

Оферти са подали полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., както и българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД. В края на 2024 г. беше сключен договор за ремонт на двигатели именно с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 млн. евро с ДДС. Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет двигателя РД-33, сер. 2, за самолети МиГ-29, за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца, съобщава БТА.

Военният министър Димитър Стоянов каза в края на юли, че до пълното въвеждане на новите изтребители F-16 Block 70 в оперативна готовност страната ни ще продължи да използва самолетите си МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и изпълнение на съюзните си ангажименти, включително и постоянната задача по Air policing.