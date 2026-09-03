Гергана Петрова отговори на Демерджиев: Ако искате и 10 пъти ме арестувайте

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„Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане".

Това заяви активистката Гергана Петрова, арестувана в Струмяни при посещението на премиера Румен Радев. Тя разпространи видео във фейсбук в отговор вътрешния министър Иван Демерджиев, който съобщи, че тя е била задържана преди години за поръчителство на убийство на бившия си съпруг, но по-късно е освободена без обвинение.

„Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук", каза Петрова.

В края на видеото тя посова своята кола, на чието задно стъкло има два портрета - на Васил Левски и Яне Сандански.

„Това е моята кола. Левски ме пази и Яне ме пази. Разбрахте ли! И Господ!", добави Петрова.

При задържането в Струмяни Гергана бе освободена без обвинение, но създаде скандал в държавата. Тя ринела кал след наводнението и искала да се доближи до премиера Румен Радев, за да му зададе въпроси. Самата Гергана разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера.

Днес Петрова е администратор на фейсбук страница за община Струмяни. Заради инцидента с нея беше отстранен директорът на МВР в Благоевград.