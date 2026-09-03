Коща заговори пред Радев за руската заплаха, той му отвърна с нов “брюкселски” термин (Обзор)

Премиерът предложи да има индустриална кохезия - всички да са равни в технологичното и индустриалното развитие на ЕС

От София шефът на Европейския съвет обеща изцяло нова философия на следващия евробюджет до 2034 г. Убеден е, че България може да играе ключова роля в намаляването на цените на електроенергията

Нов “брюкселски” термин въведе Румен Радев в четвъртък. Да има индустриална кохезия, предложи той по време на срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в София.

Да не говорим само за класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно и равностойно в технологичното и индустриалното развитие на Европа, обясни Румен Радев. Двамата с Коща обсъдили как необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да се разпределя така, че всички държави членки да имат достъп до кохезионния фонд, за да не изостават по-малко развитите.

Страните от ЕС трябва да обединят индустриални и научни сили в сферата на отбраната, както и че трябва да се работи за по-добра свързаност - транспортна и дигитална, съгласили се Радев и Коща. Говорим вече за зелени енергийни коридори, дигитални коридори, които минават през България, каза още премиерът.

Той и Коща проведоха среща при закрити врата, след което направиха изявление пред медиите, в което бившият португалски премиер

се обърна към Радев на малко име и със “скъпи Румен”

Разговорът бе част от обиколката на председателя на Европейския съвет из европейските столици като част от подготовката за заседанието през октомври, където основната тема ще е бюджетът на ЕС за 2028-2034 г.

А след разговора с българския премиер Коща обеща изцяло нова философия на следващия европейски бюджет. “Трябва да продължим да подкрепяме селското стопанство и кохезията. За да постигнем това, следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура, разработен специално за новата реалност, в която живеем. Тя изисква нов подход с нов начин за разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос”, обясни Коща. Договарянето на нови източници на средства било от ключово значение.

Трябва да постигнем цялостно споразумение, което няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме поставени, ми дава положителна вяра и надежда, коментира Коща и допълни: “Румене, благодаря за разбирането”.

Той заяви, че ще трябва да се работи за намаляване на цените на електроенергията и че България може да играе ключова роля в това отношение.

“Финансовата рамка е изпитание за съюза, защото имаме много цели, но все пак ресурсите са ограничени. Подкрепяме визията за

силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността,

но това не трябва да става за сметка на важни политики като тези за сближаване и земеделие, за да имаме единен и проспериращ съюз”, коментира пък българският премиер.

Антонио Коща говори и за разширяването на ЕС.

“Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат на нашия съюз. Трябва да се отнасяме към тях като равни. Това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи. Всяка държава трябва да изпълни реформите си, но и ние трябва да изиграем нашата роля в участието в конструктивен диалог”, обясни председателят на Европейския съвет.

Той постави акцент на Украйна. “Трябва да продължим да подкрепяме Украйна, докато тя се брани и работи за справедлив мир. Злонамереното поведение на Русия се разпростира извън границите на Украйна като кибератаки. Заплахите на Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна до постигането на траен мир.

Европа няма да отстъпи, а ще увеличи натиска над Русия, докато тя не спре убийствата и войната,

каза Коща.

Поне публично думите му не получиха реакция или отговор от Радев.

“България е силен двигател за интеграцията на страните, съседни на ЕС, особено Западните Балкани. Коща знае, че ние държим разширяването да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги”, коментира премиерът.

Той благодари на Коща за посещението и че “не стои само в Брюксел”. По-рано през деня той се срещна с румънския президент Никушор Дан, а вечерта бе в Гърция.

Всяка спирка от тази обиколка добавя важна стъпка от пъзела. 2025 г. беше знакова за България, защото приехте еврото и отбелязахте една година от влизането ви в Шенген. Но 2026 г. ще е ключова за ЕС, защото трябва да подобрим бюджета до 2034 г., обясни Коща.

“Скъпи Румен, благодаря за откровеността, конструктивния ангажимент, с нетърпение чакам да продължим съвместната ни работа”, завърши той.