Външно: Следим случая с арестуваните българи за опита за палеж в Мюнхен

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Министерството на външните работи следи случая в Мюнхен, при който са задържани двама български граждани във връзка с разследван опит за палеж, съобщават от МВнР.

Генералното консулство на Република България в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции, които потвърдиха самоличността на задържаните лица. По информация на германските власти разследването е в начален етап и продължава изясняването на фактите и обстоятелствата по случая.

Към момента мотивите и конкретната цел на инцидента, както и степента на съпричастност на задържаните лица, са предмет на разследването. Генералното консулство продължава да поддържа контакт с германските власти и да следи развитието на случая.

Двама българи са били задържани късно вечерта в сряда срещу четвъртък в Мюнхен. Те са заподозрени в опит за палеж пред сградата на компанията Rohde & Schwarz.

Задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 - и двамата са български граждани, съобщиха немските издания Br24 и Merkur.

Около полунощ от кола са били изхвърлени коктейли "Молотов" пред сградата на компанията. Един от тях се е запалил до строителни контейнери, а свидетел се обадил на 112.

Пожарната е успяла да потуши пожара и са нанесени само материални щети. В близост обаче полицията е открила още едно запалително устройство. Районът е бил отцепен и то е било обезвредено.

Българите са задържани малко по-късно на бензиностанция в района. Все още няма информация относно евентуален мотив или предистория.