6 месеца търсят кой е насочил камерата към голите пациентки в кабинета на д-р Иванов

Гинекологът обяснил, че наел фирма да я монтира и няма общо с изтеклите в порносайтове кадри

Дори да се докаже, че те са придобити с хакерска атака, може да се търси отговорност за това, че са снимали жените

Сложни видеоекспертизи бавят разследването за записите от камерата в столичен гинекологичен кабинет, които се появиха в порносайтове. Изследванията трябва да покажат кой е боравил с устройството и кой го е насочил така, че да снима голите пациентки в столичния кв. “Гео Милев”.

Експертизите са по-трудни от обичайните и изготвянето им отнема повече време, обясниха пред “24 часа” от Софийската районна прокуратура. Докато заключенията не са готови, не може да се каже кой е пипал камерата, променял ли е положението ѝ и как се е оказала насочена към мястото за прегледи.

Гинекологът д-р Венелин Иванов, в чийто кабинет бе устройството, поддържа версията, че тя била сложена с цел охрана.

Пред разследващите разказал, че повикал външна фирма, която монтирала камерата, а целта била да пази скъпата апаратура в кабинета. Лекарят заявил, че не знае защо обективът е бил насочен към пациентките. Именно това трябва да проверят назначените експертизи.

За случая се разбра на 4 февруари, след като множество видеа от кабинета се появиха в платени сайтове за възрастни. На тях се виждат жени по време на гинекологични прегледи. Според първите публикации записите са направени през 2024 г., а камерата се е намирала в един от ъглите на помещението. Сигналът бил изпратен анонимно до медии, а още същия ден полицията направила проверка на място.

Още тогава д-р Иванов каза, че в кабинета има камера. По думите му имало и табели за видеонаблюдение, а устройството било настроено да се включва при движение само след края на работния ден. “Камерата е охранителна и е заради скъпата апаратура. Инсталирана е от фирма”, каза лекарят. Заяви, че научил за записите от медиите. Допусна, че може да става дума за хакерска атака. По неофициална информация случаят е точно такъв. Камерата била свързана с интернет, но лекарят не сменил фабричната ѝ парола. Така хакери лесно придобили контрол над устройството.

На 5 февруари Софийската районна прокуратура се самосезира и образува досъдебно производство за разпространяване на порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии. В постановлението е посочен периодът от 1 януари 2024 г. до 4 февруари 2026 г., в който видеата са били разпространявани в интернет.

Докато обаче не се изясни има ли хакване и кой е насочил камерата, обвинения не се очакват. Дори да се докаже, че достъпът до кадрите е бил нерегламентиран, може да се търси отговорност за насочването към пациентките. Затова и се чакат резултатите и от тези експертизи.