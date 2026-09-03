МВР издирва мъж на 76 г. от гълъбовското село Главан

По молба на близките ОДМВР в Стара Загора издирва Иван Атанасов Димитров, на 76 години, от село Главан, община Гълъбово. Мъжът е в неизвестност от 31.08.2026г. Той е с ниско нормално телосложение, кестенява коса, без брада, без очила. Облечен с тениска зелена на бели райета, черен анцуг, с черни обувки. Не носи в себе си документи за самоличност.

Това съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Молбата към гражданите е, ако имат информация за мъжа, незабавно да се обадят в най-близкото поделение на МВР.