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МВР издирва мъж на 76 г. от гълъбовското село Главан

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Иван Димитров от гълъбовското село Главан, който се издирва от МВР по молба на близките му. Снимка: Архив на семейството

По молба на близките ОДМВР в Стара Загора издирва Иван Атанасов Димитров, на 76 години, от село  Главан, община Гълъбово. Мъжът е в неизвестност от 31.08.2026г. Той е  с ниско нормално телосложение, кестенява коса, без брада, без очила. Облечен с тениска зелена на бели райета, черен анцуг, с черни обувки. Не носи в себе си документи за самоличност.

Това съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Молбата към гражданите е, ако имат информация за мъжа, незабавно да се обадят в най-близкото поделение на МВР. 

Иван Димитров от гълъбовското село Главан, който се издирва от МВР по молба на близките му. Снимка: Архив на семейството

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