Най-малкият от новите задържани за убийството на Младежкия хълм плаче: Моля да прегърна баща си (Обзор)

Апелативните съдии уважиха молбата на 15-годишното момче, преди охраната да го отведе окончателно зад решетките

Последните трима задържани са заплашвани от другите петима в ареста, те не се разкайват, твърди адвокатът му Георги Георгиев

Моля ви да прегърна баща ми, изхлипа 15-годишното момче от втората група тийнейджъри, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Това стана, след като апелативният съд отхвърли жалбата му и го остави зад решетките. По същото време пред съдебната палата в града отново се проведе протест, на който хората настояха задържаните младежи да получат най-строгите наказания.

Момчето се разплака и се примоли на състава, преди охраната да му сложи белезниците и да го изведе от залата. Трите съдийки се замислиха, след което му позволиха да се сбогува с мъжа, който стоеше плътно до адвоката на сина си по време на заседанието.

Преди това обаче, докато мотивираха решението си, отчетоха, че по делото има

събрани много доказателства за недостатъчен родителски контрол

На 28 август Окръжният съд в Пловдив остави момчето и двама 17-годишни зад решетките и така общо арестуваните за убийството на Георги Кузев станаха осем. По думите на адвокат Георги Георгиев, който защитава 15-годишния, обаче двете групи били доста различни една от друга. Първите петима тийнейджъри, сред които има и две момичета - едното на 17 г., а другото на 16 г., не се разкайвали. В килията на втората група обвинени постоянно се говорило за самоубийство.

“Те получават заплахи за саморазправа от другите, виждат се на карета”, каза Георгиев.

Всичките осем младежи в момента са в следствения арест в Пловдив. Те ще останат там до внасянето на обвинителния акт, ако мярката им за неотклонение не бъде променена дотогава. Предвид тежкото обвинение обаче това е малко вероятно. После ще бъдат преместени в поправителен дом, в случай че още не са навършили пълнолетие - момичетата в дома към затвора в Сливен, а момчетата към този във Враца.

Според адвоката на 15-годишния обвиняем нямало достатъчно доказателства, които да налагат клиентът му да стои зад решетките.

“Смятам, че е възможно превъзпитанието на това дете и на друго място извън ареста”, каза той. Прокурор Димитър Ангелов обаче беше категоричен, че момчето е признало за участието си в побоя над Кузев, снимало е, а обясненията, че нанесло малко удари в краката определи като защитна теза.

Съдиите също изтъкнаха доказателствата за вината му, включително, че има кръв по панталона и кубинките му.

Адвокат Георгиев посочи още, че момчето искало да бъде “приобщено в група, която да върши самоинициативни действия, защото голяма част от институциите не работят”.

Лидер на бандата бил младеж с прякор Шаги

Той бил 17-годишният приятел на девойката от Стара Загора, примамила Георги Кузев на Младежкия хълм. Шаги също е сред задържаните, но от първата група. Той бил близък до тартора на пловдивското подразделение на неонацистката организация “Кръв и чест”, чийто лидер беше арестуван в средата на август. Защитникът на 15-годишния беше категоричен, че клиентът му не е присъствал на сбирки в неонацисткия клуб. Според него задържаните младежи не виждали поведението си по същия начин като възрастните хора. Не разбирали и символите, които носят.

На заседанието станаха ясни и още няколко “подвизи” на задържания тийнейджър. Адвокатът му разкри, че преди няколко месеца със свои приятели направили опит за граждански арест на пиян мъж, който буйствал в градски рейс. Съдиите пък съобщиха, че прокуратурата е изпратила на комисията за борба с противообществени прояви на непълнолетни материали за причинена лека телесна повреда от обвиняемия и още няколко младежи над друг човек.