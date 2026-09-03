Близо 8 хиляди дадоха начало на петдневния Бирен фестивал в Стара Загора

С много музика, добро настроение премина първата фестивална вечер на BEERфест 2026 в Стара Загора, отчитат организаторите от пивоварната "Загорка" и от общината. Близо 8000 посетители се присъединаха към единадесетото издание на фестивала в парк „Загорка".

Първата POP вечер събра любителите на съвременната българска музика с изпълнения на талантливите ученици от НУМСИ "Христина Морфова" – Стара Загора, които заедно с Общинският духов оркестър „Стара Загора" представиха проекта "Dream Girls, Торино и Пашата и Papi Hans", които превърнаха фестивалната поляна в място за споделени емоции и незабравими моменти.

Фестивалът за поредна година привлича жители и гости на Стара Загора, обединени от музиката, доброто настроение и възможността да бъдат заедно.

BEERфест 2026 продължава с още четири тематични вечери и впечатляваща програма:

Тази вечер, на 3 септември, е предвидена ROCK вечер. Легендарният Joe Lynn Turner, познат като един от емблематичните гласове на Rainbow и Deep Purple, ще излезе на сцената заедно с Kikimora. Вечерта ще бъде открита от Sevi и квартет Strings.

4 септември | RETRO вечер За първи път в България ще се съберат оригиналният състав на SNAP! Turbo B и Thea Austin. Специални гости ще бъдат още Natascha Wright, Joe Thompson и Ray Horton.

5 септември | HIP-HOP вечер На сцената ще излязат Близнаците, F.O. и Пеева, Венци от Ъпсурт и „Гумени глави" с проекта R&B Records All Stars.

6 септември | Фолклорна вечер В Деня на Съединението фестивалът ще завърши с гайдарски състав „Красимир Панчев", хор „Жарава", Димитър Драгиев и оркестър „Канарите".

Освен богатата музикална програма, посетителите могат да се насладят на различни тематични активности, фотоинсталации, игри и специалната зона „Заедно създаваме по-добър свят", посветена на рециклирането и отговорното поведение. На разположение е и безплатна автобусна линия като част от инициативата за отговорен избор „Когато шофираш, никога не пий".

Организаторите очакват през следващите дни фестивалът отново да се превърне в едно от най-големите музикални събития в региона, което традиционно събира десетки хиляди посетители от цялата страна.

„BEERфест е много повече от музикален фестивал. Той е част от културната идентичност на Стара Загора и доказателство, че градът ни може да създава мащабни събития, които обединяват хората и привличат гости от цялата страна. Като град, който се стреми към титлата Европейска столица на културата, вярваме, че именно такива инициативи показват силата на културата да създава общност, емоция и споделени преживявания", каза зам.-кметът Милена Желева.

„Изключително сме щастливи да видим толкова много хора заедно още в първата вечер на BEERфест 2026. Благодаря на всички наши партньори, на Община Стара Загора и на екипите, които правят този фестивал възможен вече повече от десетилетие. За нас BEERфест е събитие, което обединява хората и допринася за културния живот на Стара Загора. Вярваме, че бирата е социална напитка, която събира хората, да споделят хубави емоции и създават нови спомени. Предстоят още четири впечатляващи фестивални вечери и очакваме с нетърпение да посрещнем още хиляди гости в парка", бяха думите на изпълнителния директор на "Загорка" Радина Шкутова.

BEERфест 2026 ще се проведе от 2 до 6 септември в парк „Загорка", Стара Загора. Входът е свободен.

BEERфестът в Стара Загора е утвърден музикален градски фестивал, който повече от десетилетие е част от културния календар на града. Събитието, което се организира от община Стара Загора и пивоварна "Загорка", събира хиляди жители и гости с разнообразна програма и споделени преживявания и допринася за положителния облик на града.

Фестивалът се отличава с тематични вечери, обединяващи различни музикални жанрове – от поп, рок, хип-хоп и български фолклор. BEERфест Стара Загора предлага сцена за изгряващи таланти, обичани български артисти и международни изпълнители.

Освен с музикалната си програма, BEERфестът Стара Загора включва разнообразни социални и отговорни инициативи. В рамките на фестивала традиционно се обособяват тематични зони и активности, както и инициативи за отговорна консумация и кампании за безопасно шофиране. Посетителите ще могат да открият и предложения от категорията бира с 0.0% алкохол като част от ангажимента на организаторите към информирания избор и отговорна консумация. Фестивалът е част от дългосрочния ангажимент на "Загорка" да подкрепя културния живот и качеството на живот в Стара Загора.