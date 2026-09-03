Официално: Илияна Йотова отива на избори с вице Кирил Вълчев

Илияна Йотова официално обяви, че отива на избори с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Той ще е нейния кандидат за вицепрезидент. Решението си тя съобщи току-що пред зала "България", където двамата ще присъстват на откриването на новия сезон на Софийската филхармония.

"Избрахме да представим кандидатурата за вицепрезидент точно тук, защото нашата служба е България и в името на България. Представям ви Кирил Вълчев - юрист, човек на словото, на правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира държавата и да уважава законите", представи избора си Илияна Йотова.

Във вторник ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне Йотова и Вълчев. Там ще стане ясно кои организации застават зад кандидатурата им.

"Дълги години с г-н Вълчев имаме обща кауза. Работихме заедно за нея - опазване на българщината, развитие на българската идентичност и дух, писмеността, буквите. Един вицепрезидент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко с тях тук в България и зад граница. Наша обща кауза беше също да работим с българските общности за тяхното съхранение и опазване. Той е доказвал и като човек, че може да събира, а не да разделя", обясни Йотова избора си. И тя, и Вълчев са журналисти. Обясни, че журналистите са и юристи, и бизнесмени, и хора с широка култура, а през годините и него тя е видяла добрия правист, журналист, общественик и преподавател.

"Бог ми е свидетел, не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента не като признание за мен, а за БТА - институция на съгласие, общуване с българите по света, на памет, на нещо, от което има нужда в президентството - съгласие. Но съгласни не означава еднакви. Това е признание за всички вас - българските медии, които предоставят територия за многоликото ни общество и възможности за диалог - нещо, което аз правих 28 години в "Дарик радио". Виждам себе си като още един гарант в президентството за още две неща: демокрацията и България в Европа", бяха първите думи на Кирил Вълчев.

Поканата е получил през август. "Имахме възможност да проведем много разговори. Мислих достатъчно. Надявам се да съм бил мъдър, а не прави като съм взел това решение", каза Вълчев. Утре той ще предаде работата си в БТА, а другата седмица ще излезе в неплатен отпуск до края на кампанията.