Алабай уби пудел в Банско, рани 11-годишно дете (Видео)

Куче от породата алабай разкъса и уби на място домашен пудел в Банско, рани 11-годишно дете. За кървавата трагедия на 30 август разказа бащата на детето Емил Грозданов в профила си във фейсбук.

"Пред къщата ни, беше нападнат синът ми след разходка с пудела ни от кучето на съседите - порода Алабай, което ежедневно се пуска на улицата да се саморазхожда. Реултатът: пудела - убит, синът ми - нахапан и крайно стресиран! На разходката са били и двете ми племеннички (на 5 и 8г.), които за късмет в този момент са изостанали на 30-40 метра с баба им. Не ми се мисли, ако и те бяха участвали в нападението... И това не е първият случай: преди няколко месеца се случи същата случка: тогава пудела ни оцеля от нахапванията благодарение на ветеринарката. Сега - беше разкъсан на място! (Бруталните кадри ще ги спестя)", написа гневен бащата.

Допълва, че е предупреждавал собствениците на агресивния алабай многократно да не го пускат свободно на улицата, но не нямало резуртат. Емил Грозданов казва още, че не е искал да дава гласност на случая, но смята, че виновникът трябва да си понесе вината.

"За да се развиваме като общество, институциите трябва да изкоренят чувството за безнаказаност у хора , които нямат никакъв морал", допълва бащата.

Алабаят е порода средноазиатска овчарка, която се използва основно за охрана. Кучетата са едри стигат до 80 кг и са много силни.