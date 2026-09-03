Бивш военен пилот се нуждае от средства, за да проходи отново

Необходими са 60 000 евро за нова протеза, тъй като сегашната - отпусната от Здравната каса, не е подходяща за Димитър

Бивш военен пилот на МиГ-29 и Су-25 Димитър Ралев се нуждае от средства, за да може да ходи отново нормално, след като през 2025 г. губи левия си крак. Дъщеря му Стиляна Ралева набира средства за нова протеза, която е на стойност 60 000 евро.

"Миналата година баща ми влезе в болница на два крака. След 40 дни борба се наложи левият му крак да бъде ампутиран високо над коляното. За мен той винаги е бил просто татко - тих, спокоен, упорит и неспособен да стои без работа. Човек, който постоянно прави нещо и търси начин да помогне", пише дъщеря му, която е парамедик.

На 5 април м.г. левият крак на Димитър внезапно изстива и започва да губи движение. Установена е двойна тромбоза на хълбочните артерии. Следват няколко операции и дълъг болничен престой. Кръвоснабдяването е възстановено, но нервите вече са тежко увредени. Появява се гангрена и кракът трябва да бъде ампутиран.

Само два месеца по-късно Димитър получава втора тромбоза, а след нея и онкологична диагноза. Започват химиотерапия и доста рискова трансплантация. Между болниците и операциите бившият пилот се учи наново да ходи - първо с патерици, после с канадки, а накрая и с протеза. Сегашната обаче, отпусната от Здравната каса, не е подходяща за него. Тя натоварва десния му крак и ако продължи да я носи, има опасност да увреди и него.

"Татко се нуждае от високотехнологична протезна система, която ще му даде необходимата стабилност и ще му позволи да се движи по-безопасно и самостоятелно. Цената и е 60 000 евро - сума, която семейството ни не може да покрие", обяснява дъщеря му Стиляна.

Ако желаете да помогнете, може да го направите по следния начин:

IBAN: BG11STSA93000019527253

Димитър Ангелов Ралев

Банка ДСК

или от линка на кампанията