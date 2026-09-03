Кирил Вълчев - юристът журналист, който харесва последователните политици

Само преди месеци бе избран с пълно единодушие от всички партии в парламента за втория си мандат като генерален директор на БТА

Харесвам последователните политици, няма значение дали са от левицата, или десницата. Българите имат нужда да могат да избират между ясни послания.

Така възприема политиката Кирил Вълчев, който допреди часове беше генерален директор на БТА, а сега вече е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова. Думите му обаче са много преди да се опита да влезе в тази сфера - тогава още е журналист в Дарик радио, където води публицистичната рубрика “Седмицата”. Това е негово авторско предаване, както сам обича да казва в адвокатски стил, тъй като по образование и професия е именно адвокат.

“Седмицата” обаче е мястото с остри политически сблъсъци, горещи интервюта и неизменния му коментар по актуалните теми. Има дори класации на политиците пак по негова идея. Независимо от искрите в студиото обаче радиоводещият Вълчев винаги остава верен на един основен принцип - никога да не раздава персонални оценки и да не слага етикети за хората или за конкретен човек. Ако критикувам или одобрявам нещо, да бъде действието на този човек, защото съм убеден, че у всекиго преобладава доброто, казва той преди време пред “24 часа”.

Без да звучи като клише, но темата за

доброто е като червена нишка в неговата публична дейност

Ако имаш добри дела, които могат да се застъпят за тебе, ти непременно ще бъдеш чут - тези думи на Йоан Златоуст Кирил Вълчев цитира на 27 януари 2021 г., когато е избран със 105 гласа от Народното събрание за генерален директор на БТА за първия си 5-годишен мандат.

Близките хора около Вълчев знаят, че той е убеден православен християнин и поне веднъж месечно нощува в Рилския манастир. Затова 27 януари е така символен за журналиста, тъй като това е денят на свети Йоан Златоуст - най-големия богослов и църковен писател. Впрочем той е бил като мен първо адвокат, после се е посветил на това, с което е останал, уточнява Вълчев.

А веднага след като бива избран за 44-ия шеф на БТА, казва: Надявам се в новата ми работа да имам такива добри дела, които да се застъпват, така че тези златни уста на БТА, които сме получили като традиция вече 123 години (днес вече са 128 г. - б.а.), да се чуват още повече.

И още в първите дни като ръководител внася предложение към закона за БТА, с което

извършва една от най-големите промени в телеграфната агенция

- прави достъпа до новините ѝ безплатен. Така на практика подпомага всички български медии, които започват да получават информация за публичните институции у нас, а и новини от чуждите агенции - над 50, с които БТА вече има подписани споразумения.

През петте години, в които ръководи агенцията, се нагърбва и с още една кауза - журналистите да получат в обществото ни статут, съпоставим с този на учителите, а медиите - с този на училищата. По думите му обществото ни трябва да дава самочувствие на всички журналисти, тъй като те вършат изключително важна работа. Като носят отговорност за знанието за днешния ден на българите - какво става по света и в собствената им страна, както и хората по света да знаят какво се случва в България.

Тази кауза бе една от главните, застъпени в новата му концепция, с която на 4 декември 2025 г. бе преизбран единодушно от Народното събрание за втори мандат като генерален директор на БТА. И до вчера бе зает със задачата да създаде БТА институт (БТА И) по подобие на такива институти, каквито имат Ройтерс и китайската Синхуа. Идеята му е чрез този институт БТА да започне да внедрява изкуствен интелект в журналистическата работа.

Две са причините, заради които Кирил Вълчев решава да се кандидатира за шеф на агенцията. От една страна, той я познава добре, тъй като от 1993 до 1995 г. е бил сътрудник в редакция “Информация за чужбина”. По онова време, а и досега тя на практика е почти единственият източник на информация за света за това какво се случва в България. Най-малкото защото е емисия на английски език и така светът ни разбира.

А попада в агенцията още като студент по право във 2-ри курс, когато просто си търси доход. След това по ирония на съдбата БТА и Дарик радио са първите му клиенти с постоянни абонаментни договори, когато става адвокат през 2000 г.

Втората причина е Максим Минчев - легендарният шеф на агенцията преди Вълчев, с когото са не само близки приятели, но и страстни пътешественици. За съжаление, Минчев си отиде по време на пандемията от ковид, но приживе двамата си правеха импровизирани състезания кой е посетил повече държави. Но не само това. Вълчев приема като дълг поста в БТА, тъй като от 2018 г. Минчев го кани отново за юридически консултант на агенцията и така той се запознава с нещата отвътре. Но чувствам и личен дълг към Максим Минчев. С него бяхме приятели. Шегувахме се заедно, че когато изтече мандатът му, аз мога да се кандидатирам. Господ така направи, че това стана по-рано. Сега имам един месец, в който трябва да приключа всичко, което съм правил досега като адвокат с добра практика, разказва тогава Кирил Вълчев.

Всъщност до избирането си за шеф на БТА той е адвокат в Софийската адвокатска колегия, специализиран в областта на медиите и интелектуалната собственост. От 2000 г. е постоянен правен консултант на Дарик радио. Също и на БТА от 2000 до 2003 г. и от 2018 г. насам. Участва в писането на закона за БТА през 2011 г.

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София и сам е разказвал, че тази дата - най-големият български празник, сякаш предопределя професионалните му занимания. Завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури, след това и право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Синът му Александър и дъщеря му Ана-Мария са от първия му брак, а втория той сключи на Антарктида сред българската експедиция от полярници.