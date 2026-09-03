Хората най-често се оплакват на омбудсмана от сметките за ток, парно и вода

Хората най-често се обръщат към омбудсмана по проблеми, свързани с тока, парното и водата, отчита се и увеличаване на броя сигнали, свързани с нарушени права. Това каза общественият защитник Велислава Делчева пред парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, която прие годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2025 г.

Към края на 2025 година за цялата година имаме 10 256 жалби, каза омбудсманът Велислава Делчева при представяне на доклада.

В началото на годината липсва омбудсман и жалбите на гражданите са намалели, но след избирането на омбудсман и заместник омбудсман нещата се променят, посочи тя.

Към 1 септември тази година жалбите вече са над 11 500. Моето очакване е, че с това темпо до края на годината със сигурност ще има 15 000 жалби, коментира омбудсманът.

Забелязва се тенденция все повече хора да се обръщат към омбудсмана под формата на подписки, посочи тя.

До момента тази година 63 440 граждани са се обърнали към обществения защитник чрез подписки, миналата година броят им бил малко над 29 000, каза Делчева.

Най-често проблемите, по които хората се обръщат към омбудсмана, са свързани с доставчиците на услуги, свързани с ток, парно, вода. Този дял е 26 процента, обясни тя.

На следващо място отчитаме нарастване на сигналите, засягащи дейността на Националния превантивен механизъм. Това е дирекцията, която прави проверки за нарушени права в психиатрии, затвори, арести, мигрантски центрове, домове за възрастни хора и др., каза Делчева.

„През 2025 г. омбудсманът получи успешно потвърждаване на статут А от Комитета на ООН, което означава, че българските граждани могат успешно да бъдат защитавани от българския омбудсман на високо международно ниво", каза Велислава Делчева. Този статут важи за следващите пет години, когато отново подлежи на реакредитация, поясни тя.

Подсилена бе работата с неправителствените организации чрез създаване на тематични граждански консултативни съвети. Миналата година бяха направени граждански консултативни съвети, които са във връзка с детското правосъдие. За съжаление, това е една тема, която днес е изключително актуална, но тя съществува от дълги години, каза омбудсманът.

Призовавам цялото общество да тръгнем в една посока, защото виждаме, че сме изтървали, бих казала, поколение млади хора, следващите, които след 20-30 години ще управляват, отбеляза тя. Делчева акцентира и на темата за домашното насилие и посочи, че институциите трябва да започнат да действат заедно, защото в тази област един от основните проблеми според нея е липсата на координация между отговорните институции.

С министъра на правосъдието започнахме работа заедно по отношение на това да се промени Законът за детското правосъдие, по-скоро да се създаде нов Закон за детското правосъдие, който се надявам да отговори на обществените нагласи, посочи тя.

Тя обясни, че се работи активно с НПО сектора по отношение на това лекарите да са разпознаваеми като „вход" за сигнали, жалби, където да сигнализират за домашно насилие.

Сериозен проблем според нея има при лицата с временна закрила, коментира още омбудсманът, като посочи правната уредба на регистрационната карта на лицата с временна закрила, защото документът за временна закрила не представлява документ за самоличност. Това затруднява достъпа на тези лица до редица услуги като закупуване на кола, откриване на банкова сметка и др., посочи Делчева.

„При проверките в психиатрични лечебни заведения установихме системни проблеми като използване на изолация и физическо ограничаване без достатъчно ясен контрол, трудна защита при нарушени права, липса на качествена рехабилитация и недостатъчна подкрепа за близките хора, които искат да се грижат сами за своите близки с увреждания", каза омбудсманът, цитирана от БТА.

Законът трябва ясно да определя кога, как и за колко време могат да се прилагат изолация и обездвижване, трябва да има реална възможност за обезщетение, когато правата са нарушени, посочи тя. Тук забелязваме и много нисък достъп и до правна помощ. Спешна е и промяната на правилата за запрещение, отбеляза омбудсманът.