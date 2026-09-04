Всеки 10-и българин живее в друга страна от ЕС (Графика)

Около 14 млн. граждани на ЕС живеят в държава членка, различна от тази, чийто паспорт притежават, показват данни на Евростат за 2025 г. Тези 14 млн. емигранти представляват едва 3% от населението. Макар средната стойност за ЕС да изглежда скромна, разпределението далеч не е равномерно.

Румъния е начело в класацията с 16%, или 3,1 млн. румънци, които живеят в друга държава от ЕС. Следват Босна и Херцеговина с 14,6% и България с 11,5%. Четвърта е Португалия с 9,5%.

В другия край на скалата са Германия, Франция и Малта (по 0,9%), Швеция и Кипър (по 1%).

Държавите, оглавяващи тази класация, са същевременно и тези, чието население е намаляло. От 2005 г. насам населението на Румъния е спаднало със 11%, на България – с 16%, на Литва – с 14%, на Хърватия – с 10%, а на Латвия с цели 17%. През същия 10-годишен период населението на Люксембург е нараснало с 48%, на Малта – с 43%, на Кипър – с 34%, а на Ирландия – с 32%, показват данните на Евростат.