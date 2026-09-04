ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две непълнолетни момичета са убити в Исперих, запо...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23502466 www.24chasa.bg

Всеки 10-и българин живее в друга страна от ЕС (Графика)

1896
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Летище София, Терминал 2 Снимка: Архив

Около 14 млн. граждани на ЕС живеят в държава членка, различна от тази, чийто паспорт притежават, показват данни на Евростат за 2025 г. Тези 14 млн. емигранти представляват едва 3% от населението. Макар средната стойност за ЕС да изглежда скромна, разпределението далеч не е равномерно.

Румъния е начело в класацията с 16%, или 3,1 млн. румънци, които живеят в друга държава от ЕС. Следват Босна и Херцеговина с 14,6% и България с 11,5%. Четвърта е Португалия с 9,5%.

В другия край на скалата са Германия, Франция и Малта (по 0,9%), Швеция и Кипър (по 1%).

Държавите, оглавяващи тази класация, са същевременно и тези, чието население е намаляло. От 2005 г. насам населението на Румъния е спаднало със 11%, на България – с 16%, на Литва – с 14%, на Хърватия – с 10%, а на Латвия с цели 17%. През същия 10-годишен период населението на Люксембург е нараснало с 48%, на Малта – с 43%, на Кипър – с 34%, а на Ирландия – с 32%, показват данните на Евростат.

Летище София, Терминал 2 Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.