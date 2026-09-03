Нанков: Шишков сътвори кашата с "незаконното" строителство на лот 4 на "Хемус"

Именно Шишков сътвори кашата с "незаконното" строителство на лот 4 и сега обяснява, че ще го разреши.

Това пише в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков, след като регионалният министър Иван Шишков бе изслушан за строителството на магистрала "Хемус" в парламента.

"На лот 4 на "Хемус" нито Шишков, нито назначения от него началник на ДНСК, констатираха по законовия ред незаконно строителство. И в момента няма нито един влязъл в сила акт за незаконно строителство. Но пък има влезли в сила разрешения за строеж. Затова дори да подведе премиера си и управляващото мнозинство да приеме глупостите му за т.нар. търпимост, тя няма да е приложима за "Хемус". "Хемус" няма нужда от търпимост. Но пък за Баба Алино и за други частни обекти ще е шестица от тотото", заявява Нанков.

Според него целта на кабинета е "ясна още от 2021 г., та до ден днешен" - "Хемус" да бъде оскъпена. По прогноза на ГЕРБ оскъпяването ще бъде двойно.

Ето и целия пост на Нанков:

Кратко обобщение на изслушването за "Хемус", което управляващите направиха в парламента днес: "Гледаме и не вярваме на ушите си", както казваше един легендарен тв водещ.

Шишков прави обратното на това, което говори.

Така стана и с бонусите от 1 млн. евро в МРРБ, които тайничко раздаде докато говори, че бюджетът е продънен.

И за мантинелите поде тема, забравяйки, че по негово време са подписвани последните действащи договори, ама вече 4ти месец няма нито една сменена мантинела.

И с "Хемус" е така - именно Шишков сътвори кашата с "незаконното" строителство на лот 4 и сега обяснява, че ще го разреши.

На лот 4 на "Хемус" нито Шишков, нито назначения от него началник на ДНСК, констатираха по законовия ред незаконно строителство. И в момента няма нито един влязъл в сила акт за незаконно строителство. Но пък има влезли в сила разрешения за строеж. Затова дори да подведе премиера си и управляващото мнозинство да приеме глупостите му за т.нар. търпимост, тя няма да е приложима за "Хемус". "Хемус" няма нужда от търпимост. Но пък за Баба Алино и за други частни обекти ще е шестица от тотото.

А щом има уж "незаконно строителство" на ЛОТ 4, защо са извършвани плащания от назначения от президента Йотова служебен кабинет на Гюров? И защо плащанията продължават и към настоящия момент?

Вече стана ясна каква е целта им още от 2021 година, та до ден днешен - да оскъпят магистралата в невъобразими размери. Нашата прогноза е, че оскъпяването на "Хемус" ще е минимум двойно.

Шишков сам се разкри - щели да предоговарят или да сключват нови споразумения с фирмите - ясно е защо, за да бъде завишена цената й по новите "прогресивни" правила.

По време на изслушването си регионалният министър заяви, че до 2-3 години автомагистрала "Хемус" ще бъде завършена до Велико Търново.

"И като казвам, че стигна до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала "Хемус". Само че за лот 7 се наложи препроектиране, и когато се налага препроектиране на лот 7 аз мисля че е най-разумно и то не политически, а експертно да изчакаме осмия лот, защото ако се наложи заради промяната 7-ми лот и частична промяна на лот 8-ми, не казвам, че ще се случи, те да вървят заедно. Защото те на практика решават един и същи транспортен проблем - от пътен възел до пътен възел", обясни Шишков.

Заради всичко това ясен срок за завършване на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още министърът. И обвини предишните правителства, че договорите, сключени със строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водели преговори за промяната им.

"Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на "Автомагистрали" и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори", каза Шишков.

Според него това ще бъде "истинското мото" за довършване на строителството не само на "Хемус", а и "за да направим всички онези 800 км. магистрали, които даже не ни ги обещаха".