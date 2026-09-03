Адв. Левашки към Демерджиев: Грозна история на оклеветяване на една майка, не Ви прави чест

"Грозна история на оклеветяване и очерняне на една обикновена българска майка, не Ви прави чест, колега Демерджиев".

Това пише във фейсбук адвокатът и бивш шеф на адвокатската колегия в Пловдив Стефан Левашки за изказванията на вътрешния министър Иван Демерджиев за ареста на активистката Гергана Петрова.

Преди заседанието на вътрешната комисия в парламента Демержиев потвърди информацията на "24 часа", че Гергана Петрова, задържана по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, е била арестувана преди време по разследване за убийство. Тя е била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала.

Според министъра въпросното убийство продължава да се разследва. „Госпожата е имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни", коментира той.

"Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане. Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни", отговори му по-късно активистката във фейсбук.

При задържането в Струмяни Гергана бе освободена без обвинение, но създаде скандал в държавата. Тя ринела кал след наводнението и искала да се доближи до премиера Румен Радев, за да му зададе въпроси. Самата Гергана разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера.

Днес Петрова е администратор на фейсбук страница за община Струмяни. Заради инцидента с нея беше отстранен директорът на МВР в Благоевград.

Ето какво още написа Левашки, който от 2021 г. е и резервен член на Висшия адвокатски съвет:

Сега аз разбирам, че колегата Демерджиев, с когото не само се познаваме отлично, но и в един период бяхме съмишленици, аз като председател на Адвокатската колегия в Пловдив, а той като неин секретар, е търговски адвокат и не познава Наказателно процесуалния кодекс, така както пък аз не познавам Търговския закон, но за честта на пагона би трябвало след като обявява, че гражданската активистка Гергана Петрова е била заподозряна за поръчителство за убийство през 2013 г. и е била задържана за това, все пак да знае поне, че сега действащия НПК влезе в сила преди точно 20 години и с неговото приемане отпаднаха както процесуалната фигура на заподозрения, така и предварителното задържане. Така че няма как 7 години по-късно госпожа Петрова да е била заподозряна и задържана като такава, най-вероятно ако въобще е имало някакво задържане то е било по ЗМВР, а до обвинение не се е стигнало, което означава, че не би трябвало същата да има дори и криминалистична регистрация.

Грозна история на оклеветяване и очерняне на една обикновена българска майка, не Ви прави чест, колега Демерджиев, винаги съм Ви уважавал и подкрепял в действията Ви като вътрешен министър, отличаващ се на общия фон на некадърното Радево правителство, дано да сте подведен от съветниците Ви.