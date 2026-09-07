По-малко са дните с превишение на нормите за чистота на въздуха в Пловдив

С над 5 млн. евро кални петна в Пловдив стават зелени площи

Мият основните булеварди и улици 2 пъти дневно през лятото

Въздухът на Пловдив постепенно се изчиства от фините прахови частици и други вредни емисии и броят на дните с превишение на допустимите нива намалява. Това показват данните от двете измервателни станции в града. На тази в кв. "Каменица" от началото на 2026 г. са отчетени 5 дни с превишение на показателите. За същия период на миналата година са били 24, а в район "Тракия" цифрите са съответно 16 срещу 39.

"Първата причина за това е успешната работа по проекта за безплатна подмяна на печките на дърва

и въглища с екологични уреди – климатици, термопомпи и отопление с пелети. По първия етап от проекта сме подменили старите печки на около 3200 домакинства", казва зам.-кметът по екология Иван Стоянов.

Замяната на замърсяващите атмосферата уреди продължава - по втората фаза от програмата вече са подадени близо 2900 заявления, като най-предпочитан остава вариантът с климатици. Очаква се този етап да приключи до една година и така да съвпадне с гласуваната от общинските съветници забрана за отопление на твърдо гориво, която влиза в сила от 1 октомври 2027 г. Зам.-кметът по екология Иван Стоянов

Друг механизъм за подобряване на качеството на въздуха в Пловдив е ликвидирането на т. нар. кални петна. За превръщането им в зелени площи общината спечели над 5 млн. евро средства от ЕС и поетапно ще облагороди 33 хектара. В тази площ влизат както големи паркове като "Рибница" в район "Северен" и "Райчо Кирков" в "Южен" или продължението на "Лаута", така и квартални градинки и междублокови пространства.

"Районните кметове определиха зоните, които ще превърнем в зеленина или ще облагородим. Обществените поръчки са в ход и скоро ще започнем работа", обяснява Иван Стоянов. Навсякъде ще бъдат изградени и поливни системи, за да се поддържа растителността.

Друга мярка за ограничаване на вредните емисии е

забраната за влизане на т.нар. цапащи коли в абсолютния център

на Пловдив – в карето между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и "Шести септември". По решение на местния парламент от 1 октомври т.г. в тази зона няма да имат право да преминават водачи на бензиновите автомобили, произведени преди 1992 г., и на дизелови отпреди 2002-а.

Забраната ще бъде въведена поетапно – първо ще бъдат сложени указателните табели, за да ориентират шофьорите, а след това за спазване на ограниченията ще следят камери. Те ще записват номерата на автомобилите и по системата на Агенция "Пътна инфраструктура" за годишните технически прегледи ще се установява коя категория е колата и дали попада в обхвата на рестрикциите.

"Направили сме предложение за законодателни промени, които да позволят актовете за такова нарушение да се връчват както за престъпване на правилата на Закона за движение по пътищата. Това би гарантирало ефективен контрол", описва идеята ръководителят на дирекция "Екология" в община Пловдив Василка Чопкова.

За налагане на санкциите в градската администрация ще бъде създадено специално звено. А след 2 г. - от началото на октомври 2028-а, се разширява рингът, в който човек не може да влезе със стара кола. Оттогава ограниченията ще важат за зоната между бул. "Копривщица", "Източен", "Христо Ботев" и "България".

Пряко отношение към чистотата на въздуха има редовното миене на улиците. Променена беше и Наредбата за зелената система и в новите текстове залегнаха

по-строги изисквания за т.нар. компенсаторно залесяване

– когато се налага при строеж да се премахват дървета.

"Още на фазата на инвестиционно намерение се прави оглед на терена и оценка на фитосанитарното състояние на растителността, за да може после при проектирането архитектите да се съобразят с наличните дървета. А ако все пак се налага отстраняване, завишихме размера на обезщетението с 20%", казва още Иван Стоянов.

Бяха приети и по-строги правила за строителните фирми и те бяха задължени да имат мивки за почистване на ходовата част на колите още при първата копка. Иначе се разнася кал или прах – в зависимост от сезона. За спазването на този ред следят служителите на Общинския инспекторат, които глобяват и за камиони, които извозват земни маси без мрежи и платнища, защото и това води до запрашаване. Пряко отношение към качеството на въздуха има и миенето на улиците.

"Основните улици и булеварди се мият всеки ден, а през лятото два пъти – веднъж през нощта, за да не се затруднява трафикът, и втори път – по обяд, за да падне температурата на асфалта. Вътрешнокварталните улици се мият 3 пъти седмично, а най-малките пътни отсечки – веднъж, като често се налага да се използват маркучи заради спрените коли", допълва зам.-кметът Иван Стоянов.

Следи се и за разделното изхвърляне на отпадъците

и в по-отдалечените квартали като "Коматево" и "Прослав", където масово са къщи с дворове, са разположени нови контейнери - само за растителни остатъци. В началото хората хвърляли там и други боклуци, но с времето започнали да свикват и събирането на растителни отпадъци върви с добри темпове.

В район "Тракия" пък са поставени 114 нови контейнера, чието изпразване става автоматично и не се налага намесата на сметосъбирач. А най-голямото им предимство е, че не се отварят отгоре като старите и няма как някой да рови и да разхвърля боклуци по земята – тези контейнери имат отвор само отстрани, колкото да поставиш там торбата с отпадъка.

Перспективата е такива контейнери да бъдат разположени в целия град.