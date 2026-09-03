Илияна Йотова избра Кирил Вълчев за вице – доказал, че събира хора, а не ги разделя (Обзор)

Президентът символно пред зала “България” обяви с кого ще е двойка в битката за “Дондуков” 2

Кирил Вълчев е доказал, че може да събира, а не да разделя.

С тези думи президентът Илияна Йотова обяви, че шефът на БТА ще се кандидатира за вицепрезидент заедно с нея. Двамата влизат заедно в битката за “Дондуков” 2 на изборите на 25 октомври. И ако спечелят, за първи път властта в президентството ще бъде “взета” не от един, а от двама журналисти.

Йотова съобщи името на Вълчев в четвъртък на влизане в зала “България”. Двамата дойдоха заедно за откриването на новия сезон на Софийската филхармония.

Избрахме да обявим кандидатурата на Кирил Вълчев тук пред зала “България”, защото нашата служба е за България и в името на България, обясни президентът.

Тя разказа, че двамата с Вълчев

от години ги свързва обща кауза и работа

по темите за българщината, идентичността, езика, писмеността, историческата памет. Зная колко е важна работата на вицепрезидента да бъде близо до хората, до българите тук и по света. Работихме заедно за съхранението и опазването на българските общности зад граница. Ще продължим и занапред, каза още Йотова.

Г-н Вълчев е юрист, човек на словото и правото, общественик. Вицепрезидентът трябва да познава законите на страната и функционирането на държавата, аргументира избора си държавният глава

Това е признание не за мен, а за БТА - институция на съгласие, от каквото имало нужда и в президентството, както и за българските медии, бяха първите думи на Кирил Вълчев. Обяви, че ще е гарант за две неща на “Дондуков” 2 - за демокрацията и за мястото на България в Европа.

Той разказа, че

получил поканата през август

Мислих достатъчно и се надявам да съм бил мъдър, освен прав, каза той. Обясни, че излиза в неплатен отпуск от БТА до края на кампанията.

Така Илияна Йотова и Кирил Вълчев са петата ясна двойка, която влиза в президентската кампания.

Настоящият държавен глава и първа жена президент беше първата, която обяви, че ще се кандидатира. Направи го още на 24 юли в предаването “Панорама” - три месеца преди изборите и дори още преди датата 25 октомври да бъде официално гласувана от депутатите. До последно името на вицепрезидентът ѝ беше пазено в тайна и не се изплъзна публично. Тя самата избягваше темата и не подсказа какъв профил търси.

Йотова и Вълчев ще бъдат издигнати от инициативен комитет, чието учредяване ще е на 8 септември. Според запознати в него вече са се записали близо 200 души.

Зад тях застават и предшественикът на Йотова на “Дондуков” 2 и настоящ премиер Румен Радев и партията му “Прогресивна България”, както и БСП, от която тръгна политическата ѝ кариера.

Йотова не само първа обяви кандидатурата си, но и първа обясни намеренията си - още през юли заяви, че ще се кандидатира чрез инициативен комитет, а не от партия, че

ще разчита главно на подкрепата на хората, а не партийна мобилизация

Още тогава обяви и визията си за България: просперираща страна, която знае каква златна карта държи в ръцете си, чиято роля ще става все по-голяма. Искам България на образованите млади хора, които ще останат да работят тук, ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани, каза Йотова.

Има и ясна позиция по актуалните политически и външнополитически въпроси: Страната ни е постъпила правилно, като е приела повторно американските самолети, защото спазва съюзническите си ангажименти, но и правителството коректно е поискало разрешение от парламента; България не трябва да е част от коалицията на желаещите за Украйна, докато няма писмен документ с ясни изисквания към нас, и е нужна нова стратегия за националната сигурност на фона на двата военни конфликта недалеч от нас в Украйна и в Близкия изток.

Изследванията на социолозите за рейтинга на политиците тепърва започват, но последно на 6 август “Галъп” посочиха Йотова като политика с най-високо доверие - 42%, така че най-вероятно има поддръжници от всеки цвят. А и за нея по добра дума са казвали и видни политици от други партии. Последно в събота кметът на Стара Загора Живко Тодоров (ГЕРБ) се обърна към Йотова на Националния тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка” с думите: “Вие показахте, че сте президент на хората - уважавате и тачите българските традиции”. А лидерът му Бойко Борисов призна, че е постъпила умно, като е обявила толкова рано кандидатурата си.

Самият Вълчев също вероятно

ще привлече подкрепа от различни посоки

На 4 декември беше избран за втори мандат начело на БТА, предложен от коалицията ГЕРБ, БСП и ИТН. Но за него гласуваха единодушно 170 депутати от всички партии.

За първия му мандат беше номинация на ГЕРБ. Макар че нямаше друг кандидат и съмнение, че ще бъде избран, до НС пристигнаха 60 писма и 75 становища в негова подкрепа от организации, културни институции, общини, учени от БАН. А патриарх Даниил се срещна с него в първия му работен ден от втория мандат и го благослови заради добрата работа на агенция по отразяването на църквата.