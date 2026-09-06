Проект: Сливат древната агора на Филипопол със съвременния площад на Пловдив

Прогнозната стойност е 8,5 млн. евро с ДДС

Основната идея е да бъде показан най-ранният строителен период, когато градът става част от Римската империя

В римско време сме - това ще си казват пловдивчани и гостите на града, разхождайки се по настилките от I-III век на древната агора. Те ще минават покрай колонади, капители, архитрави и магазини, изпълвали античния площад на Филипопол. А фасадата на Централна поща ще служи като екран, на който ще се прожектират картини от времето, когато там се е въртяла търговия, произнасяли са се политически речи, кипял е бурен обществен живот.

Всичко това ще стане факт с

консервацията и реставрацията на югоизточната част от Римския форум

Проектът за нея е изготвен, обявена е обществена поръчка, но се чака финансиране. Прогнозната стойност е 8,5 млн. евро с ДДС.

Това всъщност е последният етап от благоустройството на древната агора. Западните пропилеи откъм Цар-Симеоновата градина бяха проучени преди 6-7 години и отдавна привличат туристи. Северната част от форума също е реставрирана и експонирана сред зеленина и събира много посетители.

По същия начин трябва да бъде представена и югоизточната част от паметника, която е с площ от 8 хил. кв. метра. Там изобилства от архитектурни елементи.

"Тази зона от агората е била повече търговска част с магазини и офиси за магистратите", обяснява археологът доц. Иво Топалилов, който е в проектантския екип за консервация, реставрация и благоустрояване на форумния комплекс. В него влизат още инж. Петър Рафаилов, арх. Венета Петкова, арх. Койчо Пенчев, арх. Иван Стоянов, инж. Данаил Цолов, ландшафтният арх. Ивайло Мизов, инж. Венцислав Стоянов, както и от реставраторът Аглика Икономова. Част от реставрираната настилка и колонада ще извежда на съвременния централен площад.

Проектът предвижда първо да бъдат почистени уличните настилки на обекта и разместените плочки да бъдат пренаредени. След това фугите ще бъдат запълнени със специален пясък, който да не позволява между тях да се развива мъх. Трите строителни периода на древния паметник ще бъдат отделени чрез цвета на фугите.

Ще бъдат почистени оригиналните архитектурни елементи, ще има и изкуствени колони, но изработени от материал, близък до автентичния камък.

"Основната идея е да бъде показан най-ранният строителен период, когато градът става част от Римската империя. Идеята е да допълним другите два сектора от форума, за да може посетителите да придобият цялостна представа за това как е изглеждал и как се е променял през различните периоди", казва Топалилов. В архитектурно отношение

проектът залага на възстановяване на най-слабо познатия,

но най-добре документиран етап от развитието на форума - т.нар. пясъчен период, характерен за римско-дорийския стил. Проучени са над 200 архитектурни елемента, което дава пълна информация за този строителен етап и позволява научнообосновано експониране. Според водещия проектант арх. Венета Петкова разработката надхвърля рамките на класическата реставрация.

"Предлагаме не само консервация на обекта, а той да бъде естествено продължение на градската градина. Ще бъде направен пешеходен пробив от южната страна, който ще позволи на хората да преминават напряко през старините", обяснява тя. И допълва, че ще бъдат използвани всички оригинални архитектурни елементи и детайли. С реставрацията на югоизточната част приключва експонирането на древната агора.

Целта на проекта е да превърне тази част от форума в място за отдих и почивка за туристите и жителите на града, а вечерно време да е основна атракция на площад "Централен", особено в летни дни. Комплексът ще бъде отворен към съвременния

площад с изграждане на театрална стълба като естествено продължение,

включени са и допълнителни рампи за осигуряване на достъпна среда.

Археологическите структури ще бъдат интегрирани чрез озеленяване като естествено продължение на Цар-Симеоновата градина. Предвидена е пълзяща растителност по всички подпорни стени.

"Допълваща атракция ще е сградата на Централна поща, която в момента е трън в цялостния облик на площад "Централен", посочва арх. Петкова. По думите й, спазвайки принципа да превърнем дефекта в ефект, южната и източната фасада на соцсградата ще бъдат използвани като екрани за 3D мапинг и разказване на историята на Филипопол чрез възстановки от онези периоди.

"Малко са градовете в света, на които съвременните площади съвпадат с античните. Такъв е примерът с Пловдив. Затова е важно древната агора да бъде експонирана по най-добрия начин", настоява археологът Елена Кесякова, която през различни етапи в годините назад е проучила основно този обект. По думите й това е най-големият форумен комплекс в българските земи, който по нищо не се различава от останалите в провинциите на империята.

Строителството му започва след анексията на последното тракийско царство през 46 г., когато Рим присъединява тези територии. Филипопол се превръща в столица на провинция Тракия и постепенно се сдобива с театър, стадион, монетарница, библиотека, булевтерион и други импозантни сгради. Форумът е просъществувал 4 столетия и е разрушен при нашествията на варварите.