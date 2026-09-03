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Пациент бе открит мъртъв на пейка в коридора на болница в Стара Загора

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Болница - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Разследват лекарска непредпазливост

64-годишен пациент бе открит мъртъв на пейка в коридора на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора. За случая съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.

Сигнал за инцидента е получен в 21 ч. на 2 септември (сряда). Вече има и образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по немарливо изпълнение на занятие. 

По случая ще се води разследване, за да се установи дали лекар или друго медицинско лице е съпричастен за смъртта на пациента, заради непредпазливост и неизпълнение на служебните си ангажименти. Това обясни пред БТА окръжният прокурор Георги Николов. "Това е работен текст, не казваме, че има непредпазливост, но това нещо трябва да се установи“, допълни той.

В последните дни отново се коментира защо хора умират на метри от болници, без да им се окаже медицинска помощ, след като миналата седмица тяло на починал престоя доста време до входа на МВР болница в София. За случая стана ясно от фейсбук пост на Станислав Славов, придружен със снимка.

Когато потърсили помощ от близките болници, отговорът бил, че лекарите нямат право да прибират хора от улицата, нито да излизат извън сградата. По закон в тази ситуация трябва да се подаде сигнал на телефон 112 и да се изчака линейка. Това е направено, но спешният автомобил толкова закъснява, че на място само констатира смъртта.

Болница - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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