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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23502789 www.24chasa.bg

Ремонт за 8 млн. евро преобрази най-старата гимназия в Пловдив

Радко Паунов

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Хуманитарната гимназия в Пловдив е готова след цялостен ремонт, какъвто не е правен от построяването . СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Училища се разширяват с нови корпуси, строят се детски градини и ясли

В епопея, но с успешен край се превърна основният ремонт на най-старата гимназия не само в Пловдив, но и у нас - Химанитарната. Пусната в експлоатация преди 140 г. с името Пловдивска мъжка гимназия, тя не е виждала такава реконструкция от построяването си. 4 години отне обновяването, което струва 8 млн. евро.

Най-напред беше подменен покривът, след това фасадата, която е с декоративни орнаменти, а в последната година се наложи над 2000 ученици да бъдат пребазирани в други учебни заведения, за да бъде ремонтиран интериорът.

И точно там излязоха скрити мини, които забавиха строителството. Част от носещата дървена конструкция се оказа прогнила, а директорът Емил Начев се хвана за главата, че не се е случило най-лошото - да пропадне по време на учебни занятия. Наложи се

дървеният материал да бъде доставян от Австрия, за да гарантира качество и безопасност

Сградата е паметник на културата и това още повече усложни работата, защото всеки детайл се съгласуваше. Много време в спор между пожарната и Националния институт за паметници на културата (НИНКН) отнеха витите дървени стълби. Те свързват втория етаж с таванските помещения, където също се води учебен процес. Огнеборците бяха категорични, че в училище не може да има дървени стълби.

НИНКН не даде дума да се издума за смяната им с бетонни или железни. В крайна сметка бяха запазени, но минаха през специална обработка за пожароустойчивост.
Такъв ремонт гимназията не е виждала - през годините са правени аварийни и козметични. Сега са подменени гредите, елинсталацията, направени са нови WC, изградена е охладителна и отоплителна система.

В сградата съжителстват две учебни заведения - Хуманитарната гимназия и ОУ "Княз Александър Първи". Вече се прави обзавеждане и на 15 септември плановете са учениците да се завърнат в своето училище.

Образователната инфраструктура в Пловдив търпи цялостно обновяване в последните години.

На 18 май тържествено бе открит новият учебен корпус с 12 модерни кабинета и STEM център в ОУ "Яне Сандански". През последните две години там са реализирани няколко мащабни проекта. Освен новия корпус за 300 ученици и учители е обновена и спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност.  

Така ще изглежда новият учебен корпус към СУ “Паисий Хилендарски”.
Така ще изглежда новият учебен корпус към СУ “Паисий Хилендарски”.

Направени са нови площадки за игра и спорт на открито

Общо в ОУ "Яне Сандански" са вложени 5 млн. евро, средствата са от МОН.
На 13 август започна изграждането на допълнителен корпус и към СУ "Паисий Хилендарски". Новото крило ще бъде с до 29 класни стаи, зала с 50 места за събития и физкултурен салон. В него ще се обучават деца от I до VII клас. Но най-важното е, че след изграждането му училището ще премине на едносменен режим.

По време на строителството учениците няма да бъдат местени.

Проектът е на стойност 2 265 600 евро и е спечелен пред МОН, а строителството трябва да приключи до края на 2027 г.

Отдавна ученици и учители в ОУ "Елин Пелин" се радват на ремонтирана база на стойност 2,3 млн. евро. Внедрена е енергийна ефективност на сграда, която е ремонтирана с физкултурния салон. Така ОУ "Елин Пелин" стана едно от най-красивите училища в Пловдив.

По същия начин - модерно и красиво, изглежда и ОУ "Екзарх Антим Първи" след ремонт за близо 2,5 млн. евро. 500 ученици  се обучават в модерна и здравословна среда, осигуряваща им комфорт и удобства. Сградата е санирана, обзаведена и разполага с фотоволтаична система за собствено потребление.

Пълна промяна претърпя и СУ "Пейо К. Яворов", като учениците бяха пребазирани в други сгради. Ремонтът продължи година и половина, а в него бяха вложени 6,5 млн. лева. Фасадата е обновена, интериорът - също. Врати и прозорци са подменени. Изградено е ново крило с 8 помещения, има и асансьор.

Приключи по план и ремонтът на НУ "Климент Охридски" в кв. "Кючук Париж", където децата са от I до IV клас. Изграден е нов корпус, с който се решава проблемът за двусменния режим. Той осигурява 6 нови класни стаи, библиотека със зона за четене и отдих, както и допълнителни помещения. Изграден е и асансьор и е монтирана електрическа платформа към централния вход.

В основната сграда са реновирани класните стаи и общите пространства, обновен е училищният двор, а всички помещения са с ново обзавеждане. Инвестицията е на стойност 1 751 503 евро, като финансирането е осигурено чрез средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавния бюджет и съфинансиране от община Пловдив.

Напълно обновено е и общежитието на ЕГ "Иван Вазов"

за 5,8 млн. лева. Ремонтирани са съществуващите санитарни възли, подменени са интериорните врати, настилки и дограми в помещенията, а самата сграда е цялостно пребоядисана - вътрешно и външно.

Продължават активно ремонтните дейности в ОУ "Тодор Каблешков" в кв. "Прослав". Очаква се през септември да се върнат учениците.

Построена е нова детска градина в район "Южен" на ул. "Георги Кондолов", предстои обзавеждането и пускането в експлоатация.

Започна изграждането и на детски ясли до "Скобелева майка" в зона А-13 на район "Тракия". Тя е за 8 групи. Всички тези образователни обекти се правят с държавни пари.

Хуманитарната гимназия в Пловдив е готова след цялостен ремонт, какъвто не е правен от построяването . СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ
Така ще изглежда новият учебен корпус към СУ “Паисий Хилендарски”.

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