Ремонт за 8 млн. евро преобрази най-старата гимназия в Пловдив

Училища се разширяват с нови корпуси, строят се детски градини и ясли

В епопея, но с успешен край се превърна основният ремонт на най-старата гимназия не само в Пловдив, но и у нас - Химанитарната. Пусната в експлоатация преди 140 г. с името Пловдивска мъжка гимназия, тя не е виждала такава реконструкция от построяването си. 4 години отне обновяването, което струва 8 млн. евро.

Най-напред беше подменен покривът, след това фасадата, която е с декоративни орнаменти, а в последната година се наложи над 2000 ученици да бъдат пребазирани в други учебни заведения, за да бъде ремонтиран интериорът.

И точно там излязоха скрити мини, които забавиха строителството. Част от носещата дървена конструкция се оказа прогнила, а директорът Емил Начев се хвана за главата, че не се е случило най-лошото - да пропадне по време на учебни занятия. Наложи се

дървеният материал да бъде доставян от Австрия, за да гарантира качество и безопасност

Сградата е паметник на културата и това още повече усложни работата, защото всеки детайл се съгласуваше. Много време в спор между пожарната и Националния институт за паметници на културата (НИНКН) отнеха витите дървени стълби. Те свързват втория етаж с таванските помещения, където също се води учебен процес. Огнеборците бяха категорични, че в училище не може да има дървени стълби.

НИНКН не даде дума да се издума за смяната им с бетонни или железни. В крайна сметка бяха запазени, но минаха през специална обработка за пожароустойчивост.

Такъв ремонт гимназията не е виждала - през годините са правени аварийни и козметични. Сега са подменени гредите, елинсталацията, направени са нови WC, изградена е охладителна и отоплителна система.

В сградата съжителстват две учебни заведения - Хуманитарната гимназия и ОУ "Княз Александър Първи". Вече се прави обзавеждане и на 15 септември плановете са учениците да се завърнат в своето училище.

Образователната инфраструктура в Пловдив търпи цялостно обновяване в последните години.

На 18 май тържествено бе открит новият учебен корпус с 12 модерни кабинета и STEM център в ОУ "Яне Сандански". През последните две години там са реализирани няколко мащабни проекта. Освен новия корпус за 300 ученици и учители е обновена и спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Така ще изглежда новият учебен корпус към СУ “Паисий Хилендарски”.

Направени са нови площадки за игра и спорт на открито

Общо в ОУ "Яне Сандански" са вложени 5 млн. евро, средствата са от МОН.

На 13 август започна изграждането на допълнителен корпус и към СУ "Паисий Хилендарски". Новото крило ще бъде с до 29 класни стаи, зала с 50 места за събития и физкултурен салон. В него ще се обучават деца от I до VII клас. Но най-важното е, че след изграждането му училището ще премине на едносменен режим.

По време на строителството учениците няма да бъдат местени.

Проектът е на стойност 2 265 600 евро и е спечелен пред МОН, а строителството трябва да приключи до края на 2027 г.

Отдавна ученици и учители в ОУ "Елин Пелин" се радват на ремонтирана база на стойност 2,3 млн. евро. Внедрена е енергийна ефективност на сграда, която е ремонтирана с физкултурния салон. Така ОУ "Елин Пелин" стана едно от най-красивите училища в Пловдив.

По същия начин - модерно и красиво, изглежда и ОУ "Екзарх Антим Първи" след ремонт за близо 2,5 млн. евро. 500 ученици се обучават в модерна и здравословна среда, осигуряваща им комфорт и удобства. Сградата е санирана, обзаведена и разполага с фотоволтаична система за собствено потребление.

Пълна промяна претърпя и СУ "Пейо К. Яворов", като учениците бяха пребазирани в други сгради. Ремонтът продължи година и половина, а в него бяха вложени 6,5 млн. лева. Фасадата е обновена, интериорът - също. Врати и прозорци са подменени. Изградено е ново крило с 8 помещения, има и асансьор.

Приключи по план и ремонтът на НУ "Климент Охридски" в кв. "Кючук Париж", където децата са от I до IV клас. Изграден е нов корпус, с който се решава проблемът за двусменния режим. Той осигурява 6 нови класни стаи, библиотека със зона за четене и отдих, както и допълнителни помещения. Изграден е и асансьор и е монтирана електрическа платформа към централния вход.

В основната сграда са реновирани класните стаи и общите пространства, обновен е училищният двор, а всички помещения са с ново обзавеждане. Инвестицията е на стойност 1 751 503 евро, като финансирането е осигурено чрез средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавния бюджет и съфинансиране от община Пловдив.

Напълно обновено е и общежитието на ЕГ "Иван Вазов"

за 5,8 млн. лева. Ремонтирани са съществуващите санитарни възли, подменени са интериорните врати, настилки и дограми в помещенията, а самата сграда е цялостно пребоядисана - вътрешно и външно.

Продължават активно ремонтните дейности в ОУ "Тодор Каблешков" в кв. "Прослав". Очаква се през септември да се върнат учениците.

Построена е нова детска градина в район "Южен" на ул. "Георги Кондолов", предстои обзавеждането и пускането в експлоатация.

Започна изграждането и на детски ясли до "Скобелева майка" в зона А-13 на район "Тракия". Тя е за 8 групи. Всички тези образователни обекти се правят с държавни пари.