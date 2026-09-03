БНТ: Все повече места по пътищата са без мантинели

Все повече места по пътищата у нас са без мантинели. Това е показала проверка на БНТ.

2 месеца след като Агенция "Пътна инфраструктура" прекрати поръчката за доставка и поставяне на мантинели, държавното дружество "Автомагистрали" все още няма задача за това. Така опасните участъци с компрометирани съоръжения у нас продължават да растат, което пък автоматично се отразява и на цените на автомобилните застраховки.

След катастрофа с тир, няма мантинела при 37-и км на магистрала "Хемус", при един от високите мостове до тунел "Витиня" към Варна. Районът е в такова състояние от май, става ясно и от публикации в социалните мрежи. Изпращани са сигнали до отговорните институции, но резултат няма.

На "Хемус", където има липсваща мантинела, са поставени обозначителни колчета. Екип на БНТ преброил десетки подобни случаи от София до "Витиня".

"Не, не се чувствам безопасно, и да имам мнение, нищо не се прави насреща. Първо да я направят и тогава може да повярвам.", "Пътищата са ужасни в България, под всякаква критика", коментират шофьори.

Още в началото на юли регионалното министерството даде заявка, че ще бъде възложено на държавната фирма "Автомагистрали" да постави мантинели до избора на нови доставчици, след като предишната поръчка бе отменена заради нередности. 2 месеца по-късно отговорът е същият, но с уточнението, че участъкът на "Витиня" е обезопасен с бализи.

След запитване на БНТ към "Автомагистрали" защо има забавяне, от дружеството отговарят, че до 2 септември никой не им е възлагал да поставят мантинели.

"По закона за всеобщата гадост, точно там ще стане произшествие в този участък, където няма мантинела. Дано не съм пророк, ще стане лошото и тогава ще търсим наредби, окръжни писма, постановления. Ние сме в една много комплицирана ситуация, ние казваме какво е по закон и всеки момент им показваме, че почти на всеки километър как законът не се прилага или се нарушава именно от тези, които са го писали", казва шефът на на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев.

Застрахователите калкулират лошото състояние на пътищата в цените на автомобилните застраховки. Така липсата на мантинели се отразява и на разходите на българите.

Проблемът може да бъде решен, ако се създаде регистър на проблемните участъци от пътя, съветват от Асоциацията на застрахователите.

"Какъв е ефектът, ефектът е, че цялото това лошо поддържане на пътната мрежа и на други елементи от пътната инфраструктура води до това, че този риск се прехвърля изцяло върху застрахователите. Ние чрез системата за щетимост след това ги включваме в премиите и всъщност това увеличава цените на автомобилните полици. Реално тези, които отговарят за поддръжката на пътищата, собствениците и фирмите, които са спечелили търговете за поддръжка, те трябва да понесат своята отговорност за цялата тази верига", коментира Стоян Проданов от Асоциацията на застрахователите.

Освен това застрахователите, които получават сметки за плащане от собствениците на пътища след катастрофи, се натъкнали и на интересен факт за цените на мантинелите.

На интересен факт за цените на мантинелите са се натъкнали застрахователите, които получават след катастрофи сметки за плащане от собствениците на пътища.

"Това, което получаваме като фактури, за мантинелите, които трябва да платим, изглежда доста скъпо, според нас фактурите, които получаваме надхвърлят значително пазарните цени в Европа", заяви Проданов.

При проверката си екипът на обществената телевизия констатира, че мантинелата не е сменена и на моста на "Цариградско шосе" в София, където през юли катастрофира автобус на градския транспорт.