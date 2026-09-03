Община Варна ограничава достъпа до постройки в района на Баба Алино

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Община Варна започва поетапно ограничаване на достъпа до незаконни строежи в местността Баба Алино, съобщиха от администрацията.

На постройките, на които са прекъснати тока и водата, ще бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи. Нарушаването им ще подлежи на санкции.

Мярката се налага в изпълнение на издадените заповеди по Закона за устройство на територията за спиране на строителството и премахване на незаконните постройки, уточниха от общината.

Тъй като са построени без необходимите документи и разрешителни, не са проектирани и изграждани под надзор и нямат акт за въвеждане в експлоатация, по закон те представляват строежи, а не завършени жилища и са потенциално опасни за обитаване.

Водоподаването и електрозахранването към 5 от незаконните постройки в комплекса „Форест клуб“ са прекъснати в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщават от общината. Сега предстои да бъде ограничен и достъпът до тях. Междувременно администрацията продължава процедурата по издаване на нови заповеди за премахване на незаконни строежи в местността.

В комплекса има различни по статут обекти, като за всеки от тях се извършват проверки и административни действия, допълват от общината.