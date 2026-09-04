Слави Трифонов ще плати 40 000 лева за "Песен за Лена"

Слави Трифонов ще плати 40 000 лева на Лена Бориславова заради "Песен за Лена", пусната в социалните мрежи и партийната телевизия на "Има такъв народ" в началото на 2023 г.

Борислалова, която тогава беше депутат от ПП-ДБ, заведе делото за уронен престиж заради въпросната песен. На първа инстанция Софийският градски съд постанови 20 000 лева, но Апелативният съд на втора инстанция разпореди да бъдат изплатени исканите от нея 40 000 лева.

На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова. Сегашното решение е по жалба на "Седем-осми" АД срещу акта на СГС. Фирмата на Слави Трифонов е поискала решението на първата инстанция да бъде отменено, но апелативните съдии не само не го правят, но и вдигат обезщетението на Лена Бориславова, съобщи "Сега".

Трима апелативни съдии посочват, че "от ангажираните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите се установява, че след появата на песента ищцата е била в емоционален шок, ядосана, гневна, тревожна, притеснена, тъй като няколко дни преди това е разбрала, че е бременна и се е притеснявала за отражението на тези притеснения върху детето".

"Оттеглила се е от политически лидерски позиции, изпаднала в социална изолация, отменила пътувания в чужбина, отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна", посочват още съдиите. И добавят, че след появата на песента, Бориславова е "станала обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази от песента /"хищна хиена- Лена"/, когато са преминавали край нея в България и в чужбина".

Според съдиите, "обстоятелството, че ищцата е публична личност е допринесло за големия интерес и масовото разпространение на песента, като произведението е получило широк обществен отзвук, видно от представените по делото публикации, като песента е станала достояние на множество хора и е общодостъпна и към настоящия момент, което обуславя по-голям интензитет и продължителност на търпените страдания".

Съдът отчита и че Лена Бориславова е била в начална бременност, "като възраженията, че в песента това обстоятелство не е споменато, е ирелевантно за отчитане, че същата е била в специфичен период, изискващ повече грижи за физическото и емоционалното здраве, като са настъпили притеснения как причиненият й стрес и негативни емоции ще се отразят на бременността й."

Апелативните съдии обясняват и,че следва да се отчете и съдебната практика на ВКС по сходни казуси относно обидни и клеветнически твърдения за обществени личности и политици и изрежда няколко такива, в които присъжданите обезщетения са 40-50 000 лв.

След тези мотиви, съдът обявява, че на Бориславова се определя обезщетение в размер на 20 451.68 евро (40 000лв.). Отделно е законната лихва върху сумата от 28.02.2023 г. до окончателното плащане. Дружеството трябва да плати и 1200 евро на адвокатското дружество, което е представлявало Бориславова.

Съдът се аргументира за решението си като пише още, че от ангажираните по делото доказателства се установява, че представителят на ответното дружество Слави Трифонов в интервю е заявил, че "неговите продуценти са създали процесната песен, че са поискали разрешение от него да я излъчат и че им е било дадено, както и самият той е публикувал в профила си във Facebook, че сценаристите са създали текста, изпяли са я, създали са видеоклип към нея, а Евгени Димитров е подготвил музиката". Изрично е посочено, че страните по делото не спорят, че интервюто е автентично. Поради това дадените свидетелски показания, че песента им е била изпратена, записана на диск, от трето лице по пощата, не следва да се кредитират. Доводите на дружеството, че песента е „народно творчество", обосновани с твърдения, че песента е съществувала от 1998 г със сходен текст и наименование „Хищна хиена" и друг изпълнител П., не водят до изключване на отговорността на продуцента на предаването, тъй като процесната песен е с променен текст и макар и да е използвано при създаването й съществуващо музикално произведение, то двете нямат идентичност".

"Извършената преработка, персонализирането на съществуваща песен, с включване на вулгарни изрази конкретно спрямо ищцата, води до извод за наличие на ново произведение, създадено с цел унижение и уронване на авторитета на ищцата", посочват още апелативните съдии.