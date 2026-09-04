Радев за Германия: Безразсъдно действие, но такова е и да атакуваме Русия с далекобойни оръжия

Трябва час по-скоро да се седне на масата за преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте с всеки изминал ден, заяви премиерът

Европа може да продължи да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия, категоричен бе той

Случаят наистина е сложен и изключително тревожен, но аз напълно се солидаризирам с един термин, който използваха председателят на Европейската комисия (Урсула фон дер Лайен - б.р.) и шефа на НАТО (Марк Рюте - б.р.), които казаха "Това е безразсъдно действие от страна на Русия". За мен това наистина е безразсъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия да се атакува на хиляди километри, в дълбочина в руска територия? Оръжия, произведени в Европа, с използването им, чрез информация от Европа и инструкции - нека преценим сами дали това също не е безразсъдно. Нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато ние, с нашите оръжия, се атакува дълбоко в тила на друга държава. Дали тя ще стои спокойно, или ще отговори. Това е големият въпрос.

Това каза премиерът Румен Радев в отговор на парламентарен въпрос от бившия външен министър Георг Георгиев за изразената от Германия позиция, че Русия е отговорна за атаката с дрон на гражданското летище в Лайпциг, станала в началото на август. Премиерът за пръв път коментира темата, след като във вторник Германия излезе с официална позиция за руска вина за хибридната атака.

"Аз неслучайно казах и ще повторя: това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия - това се вижда всяка нощ над Киев. Това увеличава риска и мисля, че Европа най-сетне трябва да започне да калкулира риска. Трябва час по-скоро да се седне на масата за преговори, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте с всеки изминал ден", каза Радев.

"Българското външно министерство бе едно от първите, които отговориха, и отговори адекватно. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник Германия и заставаме редом до нея в отговор на всякакви хибридни и други атаки", категоричен бе премиерът.

На въпроса за директното назоваване на Русия Радев заяви, че "нашата реакция беше напълно адекватна".

"Вчера обсъждахме този въпрос с председателя на Европейския съвет (Антонио Коща - б.р.), няма абсолютно никакви претенции и тревоги към българската страна, нито към министъра на външните работи Велислава Петрова. Обикновено, когато се изразяват категорични позиции, след време се дават вече конкретни факти по линия на службите. Такива към нас все още не са постъпили", каза още той.

"И вие четете и слушате внимателно оценката на западните лидери и политическото ръководство на Германия, че на базата на разкритията около този дрон, се прави изводът, който води към руска хибридна атака. Това е директното цитиране на формулировкта на висшето германско ръководство", заяви премиерът.

"Ако настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум и да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети и стотици дронове. Неотдавна руски дрон атакува ирански кораб в Каспийско море. Севернокорейски войници се сражават на страната на Русия. Колумбийски и всякакви други се сражават на страната на Украйна. Дронове летят и към Полша, Румъния и България. Трябва най-сетне да настояваме за други неща, а България е там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре", каза още той.

Според него Европа може да продължи да съществува и без Русия, но "Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия".

Скандалът се разразява 40 дни след инцидента. На 4 август на гражданското летище в Лайпциг беше открит и обезвреден дрон, който се оказа натоварен с експлозиви. Той беше намерен в близост до украински товарен самолет, собственост на фирмата "Антонов".

Служител на летището е подал сигнал за дрона, което доведе до временно спиране на полетите. Впоследствие бяха извикани специалисти да обезвредят експлозивите с робот сапьор. Малко след това втори дрон се сблъска със самолет близо до аерогарата, която е главен товарен център на източната федерална провинция Саксония.

"Взети заедно, полицейските разследвания, моделът на атаката и разузнавателните данни доказват руска отговорност за опита за атака на летище Лайпциг", заяви вътрешният министър на федералната република Александър Добринт във вторник. Той обяви, че опитът за атака е следвал добре познатата схема на руските хибридни операции в Европа и се предполага, че страната му отново ще бъде мишена в даден момент.

Германците си измислят доказателства, за да набедят Москва, отхвърли всички обвинения обаче руският президент Владимир Путин във вторник. А руското посолство в Берлин определи твърденията срещу Русия като абсурдни.

Междувременно острата реакция на Германия спрямо Русия още във вторник бе подкрепена от десетки евролидери, но не и от България.

Рано сутринта в сряда от МВнР заявиха в "Екс", че България изразява солидарност с Германия. От ведомството определиха хибридните атаки срещу партньори и съюзници като недопустими. А страната ни ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на заплахите и гарантиране на общата сигурност в ЕС и НАТО, категорични са оттам. За разлика от други европейски страни обаче, родното МВнР не споменава конкретно Русия.

Въпреки поста на Външно, опозицията остро критикува правителството и премиера Румен Радев, че не е заявил лично подкрепа "от страх да спомене Кремъл и Путин".