17-годишен е в болница, набили го без причина в градски парк

Разследват хулиганство в полицейското управление в Горна Оряховица. В четвъртък около 21,30 ч. местен жител подал сигнал в полицията, че по-рано същата вечер в парк "Христо Ботев" зад районния съд безпричинно е нанесен побой на 17-годишния му син. След преглед той е настанен за лечение с травма на главата във великотърновската болница.

Разпитани са свидетели на инцидента. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, съобщи МВР.

Само преди седмица имаше друг инцидент с пребит 17-годишен, но в съседния град Лясковец.

На 25 август около 22 ч в полицията в Горна Оряховица е получен сигнал от непълнолетно момче от София, че същата вечер в училищен двор в Лясковец му е бил нанесен побой. Около половин час по-рано тийнейджърът бил в двора на училище "Максим Райкович" и карал тротинетка с още две местни момчета. Външният му вид явно показвал, че е фен на ЦСКА - бил облечен с фланелка с името на отбора, имал и множество татуси, характерни за ултрасите.

Надписът "ЦСКА" подразнил група футболни фенове от друга агитка. Към 17-годишния ученик се приближили около 10 момчета с тъмни дрехи и качулки. "Каква е тая фланелка, бе" - изрепчил се един от хулиганите и забил кроше в лицето му. С разбита уста младежът опитал да избяга с тротинетката, но останалите го съборили на земята и започнали да го ритат. Разкъсали червената тениска и я отнесли.

При побоя в градския парк в Горна Оряховица в четвъртък е имало мач на местния "Локомотив", но според полицията няма връзка между инцидента и футболни агитки.