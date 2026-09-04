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Варене на компоти предизвика пожар с много щети

Тони Маскръчка

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Пожарна Снимка: Архив

Варене на компоти предизвика пожар с много щети в кюстендилско село. Собственици на къща в с. Големо село в четвъртък изварявали буркани със зимнина в двора, когато огънят излязъл извън контрол. На място са извикани три екипа на пожарната от Бобов дол, за да потушат пожара. Няма пострадали хора, но пламъците са унищожил 40 кв. м покривна конструкция, два леки автомобила, паянтова постройка, домакинско имущество, спомагателна постройка, 10 птици, мотор, фреза, четири велосипеда и 4 кубика дървен материал. 

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