Варене на компоти предизвика пожар с много щети в кюстендилско село. Собственици на къща в с. Големо село в четвъртък изварявали буркани със зимнина в двора, когато огънят излязъл извън контрол. На място са извикани три екипа на пожарната от Бобов дол, за да потушат пожара. Няма пострадали хора, но пламъците са унищожил 40 кв. м покривна конструкция, два леки автомобила, паянтова постройка, домакинско имущество, спомагателна постройка, 10 птици, мотор, фреза, четири велосипеда и 4 кубика дървен материал.