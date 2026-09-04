В ГЕРБ спорят да издигнат ли кандидат за президент

В ГЕРБ продължават споровете около участието на партията в предстоящите президентски избори. Причина за разногласията е нежеланието на ръководството да поеме категоричен ангажимент за издигането на собствен кандидат, което би я изложило на риск от ново изборно поражение.

В края на август депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов изрази опасения, че самостоятелна кандидатура на партията може да доведе до сблъсък с „Продължаваме промяната" и „Демократична България". В интервю пред Дарик радио той заяви, че при издигане на тяснопартиен кандидат съществува риск от „братоубийствена война вдясно" между ГЕРБ и кандидата на т.нар. десница, от което, според него, може да извлече политически дивидент друг играч.

Горанов посочи още, че в продължение на месеци представители на ГЕРБ са се опитвали да започнат разговори за кандидатура, която да получи по-широка подкрепа. По думите му вместо това се е стигнало до „боричкане без аргументи".

Позицията му беше остро разкритикувана снощи от доскорошния му колега в парламента Делян Добрев. В публикация във Фейсбук той повтори тезата, която защити и пред Националното събрание на ГЕРБ миналата неделя – че партията трябва да издигне именно свой, тяснопартиен кандидат. На същото събрание Добрев беше изваден от партийното ръководство.

"Всеки от първия ред на събранието ни става за президент и има по-добра биография от него (Андрей Гюров). Половината от вас са направили повече от него, не са се снимали как се бръснат в кабинета. Моите фаворити за президент са Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. Призовавам ги да поемат отговорност, защото съм сигурен, че един от тях ще направи по-висок резултат от Гюров", обяви Добрев миналата седмица.

Сега той отново защити позицията си за тяснопартиен кандидат на ГЕРБ: „Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори. Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!", написа Добрев.

Той се обърна директно към Горанов и отхвърли определението му за „братоубийствена" война. „Не може да има „братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова", заяви Добрев.

В публикацията си обаче Добрев не коментира пряко позицията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. На Националното събрание Борисов също засегна въпроса за президентската кандидатура и заяви, че ГЕРБ няма да участва в изборите само заради самото участие. Той допълни, че партията „ще участва там, където трябва да стане първа, а не дали ще отиде на балотаж".

Изказването на Борисов допълнително засили спекулациите, че ГЕРБ може за първи път да не издигне свой кандидат за президентските избори. Засега от партията не са обявили окончателно решение по въпроса.