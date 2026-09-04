Готви се структурна и функционална трансформация на службите за сигурност

Има нужда от трансформация, да, дал съм указания. В момента тече процес на дълбока структурна и функционална трансформация в нашите служби. Надявам се скоро ръководителите им да запознаят парламента с това, което ще се предприеме. Трансформацията трябва да осигури една много по-висока ефективност.

Това каза премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от зам.-шефа на парламента от ДБ Атанас Атанасов относно състоянието на службите за разузнаване.

За способностите на разузнавателните служби премиерът каза, че човешкото разузнаване е водещо, но е важно в съвременния свят те да имат високо ниво на технологично разузнаване, защото опонентите им разполагат с много по-високи технологии. Технологичното обновяване на службите ще бъде вписано в новия бюджет за 2027 г., стана ясно от думите на премиера.

Освен това заяви, че по време на срещата си на 2 септември с помощник ген.-секретаря на НАТО Скот Брей, който отговаря за сигурността и цивилното разузнаване, Брей е изказал "изключително висока оценка и за ДАР, и за ДАНС".

"Базирам се на неговата преценка. С различни лидери, които се срещам, винаги са се изказвали ласкаво. Особено в ДАНС работата със специфични държави се оценява изключително високо и нашите партньори ценят много тази информация и взаимодействието с нашите служби", допълни Радев.

Българските шпиони са най-зле сред всичките си колеги в Европа според класация на френското издание L'Express. Те са получили 0 точки и така се нареждат на последно място по успехи заедно с тези на Унгария и Словакия. Класацията е базирана на проучване с участието на 60 настоящи и бивши високопоставени представители на разузнавателните общности от 25 държави.

Основната причина България да не получи нито 1 точка от оценяващите е, че българските политически елити оставали "пропускливи за руско влияние", се посочва в публикацията.

Темата за руските шпиони в страната обаче бе засегната в годишния доклад на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). Той е фокусиран върху войната на Русия срещу Украйна, но е обърнато специално внимание на опитите на руските специални служби да всяват разногласие в ЕС и НАТО.

Именно разузнаването единствено от българските служби разглежда и нападението от САЩ и Израел срещу Иран, въпреки че то стана в началото на 2026 г., а докладът проследавя събитията от 2025-а. Според българските разузнавачи способностите на Иран да се сдобие с оръжие за масово поразяване са значително намалени след ударите, но силната подкрепа на иранците за режима на аятоласите е изненадваща. В същия доклад за поредна година от агенцията се оплакват, че трудно намират служители. При голяма част от кандидатите назначението е пропаднало заради нисък коефициент на интелигентност и незадоволителна обща култура. Установени са и противообществени прояви.

"От 10 години чета доклади за службите и мога да ви кажа, че процентът на некомплект в ДАР си е същият оттогава (кадровият некомплект в цивилното разузнаване е 35% - б.р.). Службата е обезпечена финансово, но там критериите за постъпване на работа явно са много високи, така че това е една от причините да поддържа такъв висок некомплект", каза Радев.