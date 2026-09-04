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Николай Нанков: Шишков е раздал 1 млн. евро бонуси на администрацията

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Николай Нанков. Снимка: Архив

"1 млн. евро е раздал регионалният министър Иван Шишков в системата на МРРБ като бонуси на администрацията за второто тримесечие на годината. В същото време хората на Радев не спираха да говорят за орязване на парите на чиновниците - защото имало такива обществени очаквания. Дори беше прието да започнат частично да си плащат осигуровките, а от следващата година - изцяло. Шишков пък обясняваше напоително, че бюджетът е "продънен". Че е получил в наследство само проблеми. Оказа се, че пари е имало, даже и за бонуси". Това пише в свой пост във фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков, той споделя и копие от писмен отговор на въпрос, отправен от него към регионалния министър. 

"Но аз не съм изненадан, че регионалният министър говори едно, а прави друго - по всички теми е така", добавя, Нанков, който вчера разкритикува Шишков след изслушването му за строителството на магистрала "Хемус" в парламента.

"От негов писмен отговор до мен (пълният текст виж долу) става ясно, че точната сума за допълнителното материално стимулиране в системата на МРРБ, което той е изплатил, е общо 964 305 евро. В централната администрация на МРРБ са били изплатени 580 782 евро на 400 служители. В Агенцията по геодезия, картография и кадастър - 133 000 евро на 421 служители, а в ДНСК - 250 523 евро на 318 служители. Бонуси не са получили единствено служителите на АПИ, в която е и Националното тол управление - явно са били "наказани", обясни депутатът от ГЕРБ днес. 

"Голяма част от професионалния ми път е преминал в МРРБ и знам, че там работят много отговорни и съвестни служители. Те заслужават добро отношение. Но българските граждани не заслужават лъжи и лицемерие от сутрин до вечер, каквото им сервира за пореден път новият регионален министър", завърши Нанков. 

Николай Нанков. Снимка: Архив

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