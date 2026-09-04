Вижте къде в Пловдив спират движението за Деня на Съединението

Полицейски екипи от областната дирекция на МВР и придадени сили от Дирекция "Жандармерия" ще се грижат за сигурността и обществения ред по време на тържествата, свързани с Деня на Съединението и Празника на Пловдив - 6 септември, съобщиха от полицията.

По повод предвидените масови културни и спортни прояви в неделя е създадена и организация за гарантиране на пътната безопасност и въвеждане на временни промени в движението.

От 9,30 до 13 ч. се очаква поетапно спиране на моторни превозни средства заради маратона от град Съединение към едноименния площад в Пловдив. В областния град маршрутът преминава по бул. "Васил Априлов" - мост на р. Марица - бул. "Шести септември".

От 15 ч. до приключване на тържествената заря-проверка на площад „Съединение" изцяло ще бъде затворен бул. "Шести септември", в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" и бул. "Руски".

От полицията припомнят на жителите и гостите на Пловдив, че достъпът до зоната за сигурност край площада ще се извършва през контролно-пропускателни пунктове. Полицейските служители ще следят за наличие на оръжие, общоопасни средства и вещества, пиротехнически изделия, стъклени бутилки и други предмети, които биха могли да застрашат живота и здравето на хората или да причинят материални щети. Забранено ще е и преминаването на лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение или носещи обемисти багажи.