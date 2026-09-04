Метач намери дрога в градски парк в Лясковец

Пакетче с канабис намерил вчера около обяд мъж от Козаревец, докато почиствал градския парк в Лясковец. Работникът сигнализирал в полицията, че е попаднал на плик, съдържащ листна маса. Униформените иззели намерения плик. Той съдържал растителна маса с тегло около 1 грам, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново

Същата вечер, около 21,30 ч. в областния град е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 24-годишен от с. Янтра. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества били отрицателни, но при последвала проверка в един от пътниците – 38-годишен от с. Янтра, е открито бяло кристалообразно вещество с тегло около 2 грама. Направеният полеви наркотест показал метаамфетамин. Мъжът, който е известен на полицията и осъждан, е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е разследване.