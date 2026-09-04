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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23504225 www.24chasa.bg

Намериха човешки скелет в изоставен фургон край Стара Загора

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Полицейска лента

Човешки скелет е открит в изоставен фургон в землището на Стара Загора. Сигналът е подаден на 3 септември около 17.00 часа във Второ районно управление на МВР в града от 36-годишен мъж, който се натъкнал на останките.

На мястото е изпратен полицейски екип, който е извършил оглед. Установено е, че трупът е на мъж на видима възраст около 70 години. Към момента самоличността му не е установена.

При извършения оглед досега не са открити улики за насилствена смърт.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора. Работата по установяване самоличността на починалия и изясняване на обстоятелствата около смъртта му продължава.

Полицейска лента

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