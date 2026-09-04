Съмнителна разпродажба на чанти и обувки от български луксозен бранд

Официалният притежател на марката заявява, че няма общо с нея

Популярни инфлуенсъри правят реклама, но на практика купувачите не получават защита

"Уж пише By Far на катарамата, но не по този начин се продават официално луксозни стоки."

Това е мнението на жена, попаднала на съмнителна разпродажба на артикули с логото на българския луксозен бранд BY FAR. Оказва се, че и мястото, опаковките, дори касовите бележки предизвикват въпроси за произхода на стоките и начина, по който те се предлагат на потребителите.

След като през 2025 г. правата за използване на марката са придобити от друга компания, артикули с логото й се появиха в широко рекламирана в социалните мрежи разпродажба. Модели на By Far

Малко след това обаче излязоха и първите отзиви на потребители, купили си продукт от съмнителната разпродажба. Според десетките вече коментари се оказва, че някои от артикулите имат ръжда по себе си, други приличат на вече носени.

"Ако чантата ми се окаже дефектна, не мога да отида при бай фар да си искам поправка?"

"Момичета, не разбрахте ли, че чантите и стоката като цяло не се продават от By Far от първа ръка?... Може просто да е залежала в склад и да е хванала лека ръжда, или магазин и металните елементи и кожата да са засегнати от средата. Може да е мостра, върната стока или препродавана и да е носена от 5 човека преди вас, но да е във fine confition (от англ. "добро състояние"). Теоретично може и да е минала през няколко собственици." Част от коментарите в социалните мрежи по повод съмнителната разпродажба на артикули на By Far

Това са част от коментарите в дискусия в социалните мрежи, породена именно от съмнителната разпродажба.

Компанията за производство и дистрибуция на луксозни дамски чанти и обувки BY FAR е основана преди 10-ина години от три български момичета. Брандът бързо придобива международна популярност и достига до световния шоубизнес елит. След финансови затруднения и милионни задължения през 2025 г. обаче компанията е преструктурирана, а правата върху търговската марка са придобити от ново дружество.

Преди дни популярни инфлуенсъри започнаха масирана кампания в социалните мрежи за „ексклузивна разпродажба" на артикули от BY FAR. При разговор с няколко от тях се оказа, че те не били наясно кой стои зад кампанията, пише Нова тв. По думите им рекламата била поредният им ангажимент. От друга страна, чантите и обувките с тази марка са доста популярни сред младите момичета, но цените им по правило - като на всяка луксозна стока, са доста високи. Така че е лесно девойките да бъдат подмамени уж с по-евтини цени от разпродажба, без момичетата да си дадат сметка, че при евентуална щета на продукта няма да имат защитата на производителя. Т.е. евтиното излиза скъпо, както казва прочутата българска поговорка.

Съмнения относно предлаганите стоки изразяват и редовни клиенти на марката. Пред Нова тв Виолета Иванова, посетила разпродажбата, разказва: „Когато отидох на място, самото ми усещане беше по-скоро като за битпазар и за разпродажба. Артикулите бяха нахвърляни по масите. Нямаше никакво обозначение и не беше като в истински магазин". След покупката на два артикула получила касова бележка, а стоките били поставени в обикновена хартиена торба. Към нея били дадени и две платнени торбички, но отделно от закупените продукти.

По думите й част от предлаганите чанти се различават от досегашната практика на марката. „Например, няма етикет. На катарамата пише „BY FAR", но фактически така не се продават артикули, които са официални", посочи Иванова. Една от популярните чанти на By Far

Тя заявява пред Нова тв, че има съмнения, че част от стоките може да са произведени като ишлеме и да са били изнесени от фабрика без одобрението на официалния производител.

Предлаганите на разпродажбата артикули са на многократно по-ниски цени от тези в официалния сайт на марката. На сайта на BY FAR междувременно има предупреждение, че компанията няма отношение към въпросната разпродажба. Част от коментарите, придружени с официално съобщение от компанията By Far, публикувано на сайта й, че няма общо със съмнителната разпродажба на стоките й

Купувачката разказа още, че касовият бон бил издаден от дружеството „БТ Риалити", за което тя не е чувала преди.

Екипът на Нова тв посещава мястото на разпродажбата, за да провери произхода на стоките. Освен продавачи там присъства и представилата се за адвокат на „БТ Риалити" ООД Сенжана Миланова.

„Дружеството „БТ Риалити" ООД се занимава с изкупуването и последващата реализация на стоки, които са на международни брандове – не само модни, но и козметични. Смятам, че това вече трябва да се превърне в новото нормално", заяви Миланова.

От дружеството отказват да отговорят на Нова тв кога и от кого са закупили конкретните артикули. По думите на адвоката продавачът не отговарял на обажданията им и без негово съгласие не можели да разкрият договорните си отношения.

Миланова заяви, че стоките са придобити през 2025 г. и че са оригинални. „Стоката вътре може да бъде проверена. Дружеството беше обект на голям интерес от страна на държавните органи и отговори на всички изисквания. Стоките са придобити, мисля, 2025 г., като в момента протича тяхното реализиране. Не знам какви са колекциите – това може да бъде проверено от потребителите. Продуктите са изцяло оригинални, които са на BY FAR или друга марка", посочи тя.

От BY FAR International обаче категорично се разграничиха от разпродажбата. В позиция, изпратена до Нова тв от адвокат Георги Цветков от името на дружеството, се посочва, че от април 2025 г. то е единственото дружество, което законно произвежда продуктите на бранда. От компанията подчертават, че „БТ Риалити" не е оторизиран дистрибутор на „BY FAR".

На въпрос дали дружеството има разрешение да продава стоките на марката, адвокат Миланова заяви: „Аз не мога да ви отговоря на този въпрос – дали BY FAR се разграничава или не се разграничава. Това са продукти, произведени от тях". Според нея отговорност пред потребителите трябва да носи производителят.

Тази позиция обаче беше оспорена от BY FAR International. От компанията заявиха, че твърденията могат да въведат потребителите в заблуждение, тъй като правото на рекламация е срещу търговеца, от когото е закупена стоката.

От BY FAR International смятат, че Комисията за защита на потребителите би следвало да провери дали при подобни разпродажби не се прилагат заблуждаващи практики, които могат да накърнят правата на потребителите.

Междувременно Виолета Иванова също изрази притеснения дали би могла да защити правата си при евентуален проблем със закупените продукти. „Не мисля, че ще бъда защитена като потребител, ако изникнат такива оплаквания. Понякога, когато цената е по-малка, човек е склонен да преглътне качеството", коментира тя.