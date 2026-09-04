Доживотен затвор вместо 20 г. зад решетките за сириеца Омар, прегазил двама полицаи в Бургас

Доживотен затвор вместо 20 години зад решетките - това отсъдиха апелативни магистрати в Бургас за сириеца, който прегази двама полицаи, шофирайки автобус, пълен с мигранти на 25 август, 2022 г.

Делото пред въззивната инстанция бе образувано по протест на прокуратурата, но срещу присъдата на първата инстанция жалби подадоха всички страни - и частните обвинители, и защитата на подсъдимия.

Апелативният съд измени присъдата на Окръжния, определяйки я като несправдедлива.

Сириецът Омар Аднан бе признат за виновен за трагичния инцидент от 25 август 2022 година. При управление на пътнически автобус по бул. „Тодор Александров" в Бургас той навлиза в кръговото кръстовище „Трапезица" със скорост от около 78 км/ч, пренебрегвайки подадените от полицейски патрул сигнали за спиране.

Вместо да отбие в най-дясната лента, водачът продължава движението си с превишена скорост и блъска разположения на кръстовището патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. В следствие на сблъсъка умишлено е причинена смъртта на двамата полицейски служители от Първо РУ – Бургас Йордан Илиев и Атанас Грозев. Деянието е квалифицирано като особено тежък случай. Окръжният съд в Бургас осъди водача на 20 години „лишаване от свобода".

Бургаският апелативен съд обаче приема, че не се касае за еднократно нарушение на правилата за движение или за моментна неправилна реакция, довела до тежък резултат.

"Сблъсъкът представлява заключителният момент на продължително поведение, при което подсъдимият последователно е отказвал да изпълни законни разпореждания за спиране, продължил е движението с многотонен автобус с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили да го изпреварят и е достигнал до града, без да преустанови преследваната от него цел", смятат магистратите.

Съдът отчита и допълнителното значение на неправоспособността на подсъдимия като водач и мащаба на създадената опасност за останалите лица. В автобуса е имало 47 нелегални мигранти, сред които жени и деца, повечето - на пода и между седалките, без нормална възможност за обезопасяване.

Опасността не е била ограничена само до пътуващите в автобуса и до полицейските служители. От показанията на свидетели се установяват конкретни ситуации, при които поведението на подсъдимия е създало непосредствен риск и за други участници в движението. Тези обстоятелства разкриват интензитет на обществената опасност, който значително надхвърля обичайното съдържание на престъплението от този вид, аргументират се магистратите.

Апелативният съд приема, че поведението на подсъдимия разкрива не просто моментна грешка в преценката, а изключителна устойчивост на решението за продължаване на непосредствено преследваната противоправна цел, въпреки прогресивно нарастващата опасност за живота и здравето на множество лица.

Към това се добавя и поведението непосредствено след сблъсъка – липсата на спирачна реакция и след първоначалния удар, последвалото напускане на местопроизшествието и предприетото бягство.

Апелативният съд приема, че извършеното престъпление налага продължително институционално въздействие върху подсъдимия.

Според магистратите наложеното от Окръжен съд – Бургас наказание „лишаване от свобода" за срок от 20 години е явно несправедливо, тъй като е налице съществено несъответствие между неговия вид, конкретната обществена опасност на престъплението и дееца и целите на наказанието.

При цялостната съпоставка на установените смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, при отчитане на изключителната тежест на престъплението и на необходимостта от постигане в пълна степен на целите на закона, въззивният съд намира, че справедливото наказание за извършеното престъпление е „доживотен затвор" при първоначален „специален" режим на изтърпяване.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на Република България в 15-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне.