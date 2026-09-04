Още 14 многофамилни сгради в Пазарджик ще бъдат санирани по програма за енергийна ефективност

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Още 14 многофамилни жилищни сгради в Пазарджик ще бъдат обновени по програми за енергийна ефективност, след като Община Пазарджик получи одобрение и подписа споразумения за тяхното финансиране. Общата стойност на проектите е близо 16 млн. евро с ДДС. Това съобщи кметът на Пазарджик Петър Куленски.

Новите проекти обхващат 68 входа с обща разгъната застроена площ от 113 232 кв. м. и 1404 самостоятелни обекта. Обновяването ще подобри условията на живот на 3110 жители на Пазарджик.

Предвидените мерки са насочени към значително намаляване на енергийното потребление, по-ниски разходи за домакинствата и по-добър комфорт в жилищата. След изпълнението на проектите сградите трябва да достигнат клас „А" на енергопотребление и да постигнат минимум 60% спестяване на първична невъзобновяема енергия.

Енергийното обновяване ще има ефект не само върху сметките и комфорта на живущите. Очаква се мерките да удължат експлоатационния живот на сградите, да намалят емисиите и да допринесат за по-чист въздух и по-добра градска среда.

Новите проекти са продължение на вече реализираните дейности по енергийно обновяване. Само през тази година Община Пазарджик вече е санирала 13 многофамилни жилищни сгради.

След реализацията на новите 14 проекта общият брой на санираните с европейски средства многофамилни жилищни сгради в Пазарджик ще достигне 27, като в тях живеят над 6000 души, поясни Куленски.

Енергийното обновяване е сред ключовите инвестиции за модернизиране на жилищния фонд на града – с пряк ефект върху качеството на живот на хората и с дългосрочен принос за по-устойчива, енергийно ефективна и по-добра градска среда.