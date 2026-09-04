Премиерът Радев официално посрещна словашкия си колега Роберт Фицо в София (Снимки)

Премиерът Румен Радев посрещна словашкия министър-председател Роберт Фицо на официалната церемония на площад "Свети Александър Невски" в столицата.

Двамата предстои да проведат разговор „на четири очи" в Министерския съвет. Сред темите ще бъдат възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми на европейско и международно ниво.

Премиерът Румен Радев посрещна словашкия министър-председател Роберт Фицо на официалната церемония на площад "Свети Александър Невски" СНИМКА: Николай Литов

Вчера Радев проведе разговор и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. След срещата Коща обеща изцяло нова философия на следващия бюджет на Европейския съюз до 2034 г. обеща.

Премиерът Румен Радев посрещна словашкия министър-председател Роберт Фицо на официалната церемония на площад "Свети Александър Невски" СНИМКА: Николай Литов

Трябва да продължим да подкрепяме селското стопанско и кохезията. За да постигнем това, следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура, разработен специално за новата реалност, в която живеем. Тя изисква нов подход с нов начин за разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Договарянето на нови източници на средства е от ключово значение. Трябва да постигнем цялостно споразумение, което няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме поставени, ми дава положителна вяра и надежда. Румене, благодаря за разбирането, каза Антонио Коща.