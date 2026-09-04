Унищожават над 550 кг масло, извара и моцарела във Варненско

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Над 550 кг хранителни продукти ще бъдат унищожени след установени несъответствия от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при проверки в предприятия във Варненско.

Проверени са четири предприятия – две месопреработвателни, едно за производство на мазнини за мазане и млечни продукти и едно за производство и препакетиране на млечни продукти. Инспекторите са проверявали дали се спазват изискванията за безопасност на храните.

Сред продуктите, които са насочени за унищожаване, са краве масло, моцарела, крема сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин.

При проверките са открити различни нарушения. Част от храните са били с изтекъл срок на годност, други са били без необходимата маркировка или са се съхранявали при неподходящ температурен режим. Установени са и продукти с нарушена цялост на опаковките.

За констатираните нарушения са предприети административни мерки. Издадени са актове за установяване на административни нарушения и предписания за отстраняване на несъответствията.

В двете месопреработвателни предприятия също са издадени предписания за отстраняване на установените нарушения.

От БАБХ посочват, че официалният контрол продължава по цялата хранителна верига с цел защита на здравето и интересите на потребителите.

Гражданите могат да подават сигнали за съмнения за нарушения чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.