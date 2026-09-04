Лена Бориславова: Осъдих Слави Трифонов заради простащината му

На втора инстанция осъдих Слави Трифонов заради простащината му, липсата на мъжество и слабостта да води политическите си битки чрез обиди и клевети.

Това написа във фейсбук профила си бившата депутатка Лена Бориславова, след като по-рано днес стана ясно, че лидерът на ИТН ще трябва да ѝ плати 40 000 лева обезщетение за "Песен за Лена".

Бориславова, която тогава беше депутат от ПП-ДБ, заведе делото за уронен престиж заради въпросната песен. На първа инстанция Софийският градски съд постанови 20 000 лева, но Апелативният съд на втора инстанция разпореди да бъдат изплатени исканите от нея 40 000 лева.

На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова. Сегашното решение е по жалба на "Седем-осми" АД срещу акта на СГС. Фирмата на Слави Трифонов е поискала решението на първата инстанция да бъде отменено, но апелативните съдии не само не го правят, но и вдигат обезщетението на Лена Бориславова.

След решението на съда Бориславова обяви, че с част от получение от обезщетението пари ще направи фонд за правна защита на жени, които са атакувани "по същия грозен начин от слаби мъже или жени или неуспели политици".

Бориславова се отказа от активната политика в началото на януари тази година и се върна към правото. В публикацията си от днес тя заяви, че стартира правна практика за защита срещу клевети, обиди и злоупотреба с доброто име и репутацията.

"Защото който избира да води битките си не със силата на аргументите си, а чрез вербална агресия, вулгарност и разпространение на лъжи, трябва да носи отговорност за действията си", заяви тя.