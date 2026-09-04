Изследване: 80 на сто от децата сърфират в интернет преди да навършат 10 г.

Близо 80 на сто от учениците вече са онлайн, преди да навършат 10 години. Над половината прекарват над четири часа дневно в глобалната мрежа.. Един обикновен онлайн ден включва при 80% от учениците чатове с приятели. Приблизително толкова използват социални мрежи, а 53% работят с изкуствен интелект. Данните са от изследване на Асоциацията „Родители" и са представени на кръгла маса „Да растеш онлайн", организирана от УНИЦЕФ България. Изследването „Да растеш онлайн: деца, дигитална среда и безопасност" е реализирано съвместно от УНИЦЕФ България, Националния център за безопасен интернет и Асоциацията „Родители", съобщи БТА.

Обхванати са три основни групи – ученици от 5-ти до 12-и клас, родители, учители и училищни специалисти. Данните са събрани чрез 10 фокус групи и две дълбочинни интервюта. Изследването е проведено между ноември 2025 г. и януари 2026 г.

Според Давид Кюранов от Асоциация "Родители" то показва, че практически всички имат достъп до дигиталното пространство. "За днешните хора между онлайн и офлайн средата няма граници", посочва Кюранов. Онлайн средата е част от всекидневния социален живот на децата.

Изследването разкрива тревожна комуникационна бариера между децата и възрастните. При среща с шокиращо съдържание 41% от учениците посочват, че не биха споделили с никого. Ако решат да споделят за видяното, те биха избрали свой приятел, показва анализът на резултатите. Над една пета съобщават, че са преживели онлайн тормоз, след който не знаят как да реагират и „блокират". "В тези случаи 44% от децата са споделили с родител или друг възрастен, но едва 11% са потърсили подкрепа от учител или училищен специалист, допълва Кюранов.

Според децата онлайн комуникацията им дава приятелства, принадлежност, информация и забавление, докато според родителите и учителите тя им отнема време, концентрация, сън, спокойствие и част от общуването лице в лице. Според учениците рискът се изразява в липсата на контрол върху дигиталната идентичност (снимки или видеа без съгласие), а според родителите съществува външна заплаха (среща с непознати хора онлайн).

Около 86% от учениците използват изкуствен интелект, като най-често избират ChatGPT. Използват го за лични интереси, а част от тях водят разговори с него, отбелязва Кюранов. Според учителите 91% от децата използват изкуствен интелект за домашни и училищни задачи, докато едва 18% от учениците са признали, че го правят.

Около 18% от децата са посочили, че проверяват достоверността на информацията, която получават от ИИ, а 11% питат за източника на съдържанието. Около 23% от учениците никога не се запитват дали информацията е вярна, посочват от екипа на проучването.