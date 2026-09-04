РЗИ: Водата в Твърдица и Чинтулово вече става за пиене и готвене

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РЗИ Сливен свали забраната за водата в град Твърдица, Източна зона за водоснабдяване, и в село Чинтулово, община Сливен и тя вече може да се използва за пиене, готвене и битови нужди.

Заради влошени микробиологични показатели „ВиК – Сливен" е предприело действия за установяване и отстраняване на причините. В Твърдица са извършени почистване, промиване и дезинфекция на съоръженията и водопроводната система, а в Чинтулово е отстранена техническа неизправност и процесът на хлориране на питейната вода е приведен в нормален режим на работа, уточняват от здравната инспекция.

На 31 август и 1 септември е извършено съвместно пробонабиране от „ВиК – Сливен" ООД и РЗИ – Сливен. Имало е остатъчен хлор.

Окончателните резултати, получени на 3 и 4 септември, показват, че пробите от Твърдица и Чинтулово съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От инспекцията посочват, че „ВиК – Сливен" ООД извършва мониторинг на качеството на питейната вода по годишна програма, съгласувана с РЗИ, а здравната инспекция извършва контролен мониторинг, пише БТА.