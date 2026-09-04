Фицо и Радев с еднаква визия за бъдещето на Европа, ще работят за отбрана и енергетика

България и Словакия да работят заедно в сферите на енергетиката и отбраната, договориха се премиерите Румен Радев и Роберт Фицо, който е на посещение у нас. С радост декларираха и че имат еднакви виждания за бъдещето на Европа.

Двамата се срещнаха в Министерския съвет и са провели среща на четири очи. Междувременно разговор са имали и военните министри, след което двамата премиери направиха изявление пред български и словашки медии.

Днес направихме преглед на двустранните отношения и споделихме нашата обща воля да продължим диалога и да разширяваме сътрудничеството в сигурността и отбраната, автомобилната индустрия, енергетиката. Енергетиката е фундамент на нашето време. Затова се стремим да осигуряваме стабилна, надеждна и евтина енергия. Имаме редица общи проекти, разказа българският премиер Румен Радев. Още в началото той нарече Фицо "мой приятел" и му благодари за посещението.

Нашите министри на енергетиката ще направят среща, за да направим комисия за обмен на опит и научна експертиза. И двете държави сме в преговори с "Уестингхаус" за два нови ядрени реактора. Това са сложни проекти и целият процес трябва да бъде ефикасен. По отношение на доставките за енергийни ресурси България прави много. Готови сме да работим със съюзниците ни за диверсификацията. Имаме достъп до терминали с Гърция и Турция, каза Радев.

По отношение на икономическото развитие трябва да поздравим Словакия, която се превърна в безспорен лидер в автомобилостроенето - една от нашите цели. Те са на първо място в света по производство на автомобили на глава на населението. От следващата седмица Словакия ще гледа напред в бъдещето, защото пуска по улиците на Братислава първите автономни автомобили. Ще направим съвместна комисия също и в сферата на иновациите и икономиката. И двете страни имаме опит и традиции в отбранителната промишленост и сме от големите производители в Европа на боеприпаси, готови сме да споделяме опит и тук. Имаме успешно сътрудничество между наши авиобази за усвояването на F-16, продължи Радев.

Ще работим заедно като членове на групата за приятели на кохезията, за да не допуснем финансирането на тези приоритети да бъде за сметка на традиционните приоритети като земеделие и разширяване, каза още Радев.

Скъпи Роберт, радвам се, че споделяме общи виждания за бъдещето на Европа. Призоваваме за разум, диалогичност, спиране на огъня и сядане на масата на преговорите. Дипломацията е единственото възможно решение, каза още той.

Двамата обсъдили още културата, изучаването на български в Словакия, както и растящия брой словашки туристи у нас, както и български в Словакия.

С голяма радост приех новината, че България ще приеме кандидатурата ни за съвета за сигурност на ООН. Доводът ни е, че ООН трябва да премине много реформи, започна Фицо.

Радвам се, г-н премиер, че България, която някога е била традиционна дестинация за словаците, днес отново е преокрита от тях. През 2025 г. България е била посетена от 80 хиляди наши туристи.

Двустранните отношения не може да са само за икономика, трябва да са и за човешките взаимоотношения. Български език се изучава в два словашки университета. Пледирам за по-голям обмен на студенти и докторанти. Едно от най-големите заключения е, че ще работим заедно за строенето на нови ядрени реактори, работим с един и същ американски партньор. Имаше времена, когато имаше опити ядрената енергия да бъде потискана. Сега отново сме принудени да строим нови ядрени блокове, защото без тях не е възможно да се развиваме на местно, европейско и световно нито. Затова тази комисия има голям смисъл.

Очаквам подкрепа от България за доставките на газ в помощ на земеделието. Гледаме нервно какво ще се случи и с нефта. Ще има огромен проблем с петрола, ще го купуваме на цени, на каквито никога преди не сме. Слагат се очила на неразбиране. Българските доставки на газ са важни за вас и трябва да са още по-интензивни.

Днес имахме среща на министрите на отбраната, тук също можем да сме си полезни, обсъдихме, че ако не го произведен и продадем ние, ще го направи друг. България има традиции в тази област и тази съвместна работа би ни помогнала много.

Имаме еднакви мнение за кохезионния фонд и сме в един пакет с държавите на едно и също мнение. Отстраняването на регионалните различия не е против конкурентоспособността. Не можем да се съгласим така лесно да се махнат те и да не се намаляват парите за земеделската политика. Това ще е 80% от словашките фирми ще фалират. България би имала същите проблеми, затова ще се радвам да реагираме заедно. Някои европейски страни желаят да намалят изискванията за вето. Не мога да си представя, че ще получаваме заповеди от Брюксел, съюзът трябва да може да приема важни компромиси.

На едно мнение сме за високата цена на енергията. Словашки фирми колабират заради високата цена на тока. Словакия ще произвежда 17% от въглищата, които се произвеждат в Европа.

Словашкото правителство не е част от никакви финансови механизми, които подкрепят войната в Украйна, нито от 90-милиарния заем за нея. Войната там няма военно решение, винаги говоря от името на правителството, че е нарушение на международното право от страна на Русия, но светът не е черно бял. Не се радвам на начина, по който ЕС подкрепя войната. Мили Румен, бих бил щастлив, ако в бюджета до 2034 г. спестяванията на гражданите няма да бъдат вложени във военни фирми. Повече мир, дипломация, да забравим за русофобия и всякакви фобии.

Ще се радвам да се срещнем, мили Румен, в Словакия, тази среща ще е мотивиращ фактор да се сближим още повече като страни. Да живеят българо-словашките взаимоотношения, каза още Фицо.

Медиите имаха право на общо два въпроса - по един от двете национални телевизии. Словаците попитаха за сътрудничеството ни за ядрената енергетика, на което премиерите само обясниха колко е важна тя.

Ядрените централи вече са магнит за бъдещето и двигатели за изкуствен интелект, посочи Радев.

От БНТ попитаха дали Словакия и България ще подкрепят нови санкции срещу Русия заради хибридните атаки над Германия и най-вече дроновете с експлозиви на летището в Лайпциг.

Санкциите в тази война трябва да водят към спиране на войната и мир. Наскоро финансовият министър на САЩ каза, че когато непрекъснато повтаряш един подход и няма ефект, трябва да го преосмислиш. Трябва да видим детайлите по тези санкции. България е солидарна с европейските решения, но не се притесняваме да покажем българския национален интерес в Брюксел, да го обясним на европейските на партньори. Това направихме с изключването на три лица от пакета, направи го и Гърция с преноса на руски втечнен газ. ЕС може да бъде силен само когато държавите членки отстояват интересите си, каза Радев.

Правителството на Словакия е ориентирано към всички четири страни на света. Да не се обърка някой - животът ни е в ЕС и НАТО, но това не означава, че няма да имаме връзки с другите държави. В Словакия ставаме все по-притеснени от нарастващото напрежение в Европа заради в войната в Украйна. Би било много опасно, ако тези настроения се прехвърлят върху политиките ЕС. Не ни трябват повече оръжия, а дипломация. Не вярвам в политиката на санкциите, аз съм прагматичен играч, ние сме част от ЕС и не мога да спра някого да тегли 90 млрд. евро заем за Украйна. Колко санкционни пакета трябва да има? 100? 200? Говорим, че са успешни, а постоянно приемаме нови. Изглежда това не работи. Няма да давам оценка докъде е войната и дали държавите изпълняват заявките си. Ако се появят санкции, които заплашват нашите интереси, няма да го подкрепим. Например ние не сме съгласни със спирането на руския газ за Европа. Но за това трябва одобреното на всички 27 държави, обясни Фицо.