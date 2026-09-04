Ясни са петимата кандидати за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите

Предложения за издигане на кандидатурите на Младен Димитров, председател на Районен съд – Велико Търново, Веселка Златева-Кожухарова, председател на Административен съд – Пазарджик, Мария Терзийска, ръководител на „Търговско отделение" и заместник-председател на Окръжен съд – Варна, Тодор Тодоров, съдия във Върховния административен съд, и Даниела Александрова, заместник-председател на Софийския районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение, за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета. Това съобщиха от ВСС.

На 2 септември бяха оповестени и имената на допуснатите от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет петима кандидати до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Допуснатите кандидати са Благовест Вангелов от Окръжната прокуратура в Бургас, Владимир Николов от Окръжната прокуратура в Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев от Апелативната прокуратура в София и заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев.