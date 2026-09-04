Пламен Димитров: В програмата на правителството няма и дума за политика по доходите, скандално е минималната заплата да е 660 евро

Имаме амбициозна управленска програма, в която има редица правилни посоки, но и някои фрапантни и много тревожни липси. Сред положителните страни са развитието на индустрията, дигиталната трансформация и борбата със сивата икономика. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на синдиката за управленската програма на правителството на Румен Радев.

Нашите притеснения са, че икономическата политика не залага в необходимата степен потреблението като основен фактор на растеж. Инвестициите и износа трябва непременно да бъдат финансирани и да вървим напред, но не виждаме политики , които да стимулират потреблението, каза още той. И обясни, че прекалено бързо се свиват разходите, а в тези 208 страници липсва и дума за политика по доходите. Може да се очаква липса на инвестиции в хората през домакинствата, което влияе негативно на растежа, каза още той. И припомни, че неочаквано за август има ръст на инфлацията.

Третият проблем е заявените цели, но липсва конкретика и ресурсни разчети за тези амбициозни приоритети, обясни още той.

Има и недостатъчно включване на труда. Индустриалната, дигиталната, административната и енергийната трансформации трябва да имат и социални измерения. Те променят професии, доходи и заетост и ние искам да участваме в създаването на тези политики. Най-вече при Изкуствения интелект хората трябва да бъдат в началото на процеса, за да бъде преходът справедлив, каза още той.

Заложено и достигане на 20% колективно договаряне, но сега е 26% и това е обидно, каза още Димитров.

Липсва и функционалния анализ на реформата в администрацията, която е започнала с механични стъпки. Тя започна с 10% намаляване на от разходи и персонал, но само на част от министерствата и агенциите, а други останаха на сянка като Сектор "Сигурност". Орязването на хора в контролните органи значи по-малко контрол. Скандално е числото 660 евро за минимална заплата, което се появи, каза още той. Това число бе записано като прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г., вписан в указанията към първостепенните разпоредители с бюджет от страна на финансовото министерство. За 2028 г. числото е680 евро, а за 2029 г. е 710 евро.

Очаквайте подробности!