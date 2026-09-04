Унищожиха над 56 600 ментета във Варна

Над 56 600 стоки менте от Китай бяха унищожени на територията на едно от варненските предприятия. Стоките са задържани през юни и юли тази година. Те са доставени по море от Китай, с контейнери, проверени след извършен предварителен анализ на риска от страна на митническите служители, посочват от митница Варна.

За разкритите ментета са уведомени притежателите на марките, които са потвърдили, че стоките са фалшиви. А след приключване и на административното производство, митническите власти пристъпват към унищожаването на стоките. Процедурата е за тяхна сметка, под митнически контрол. Стоките се унищожават чрез натрошаване, при стриктно спазване на закона за управление на отпадъците, съобщава БТА. На унищожаването присъства и представител на фирмите, които притежават търговските марки.