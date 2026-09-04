Проверяват за замърсяване на Струма заради мъртвата риба край Кюстендил

В районната прокуратура на Кюстендил е започнало разследване за възможно замърсяване на река Струма, след като в района на селата Гирчевци и Търновлаг беше открита мъртва риба. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 352, ал. 1 от Наказателния кодекс – замърсяване или допускане на замърсяване на водни течения, което ги прави опасни за животни и растения, съобщиха от следствието

В прокуратурата е постъпило уведомление от Районното управление на МВР в Кюстендил за образуваното досъдебно производство. То е започнало след сигнал за данни за замърсяване на водите на река Струма на територията на община Кюстендил.

На 3 септември в реката, в района на селата Гирчевци и Търновлаг, е установено наличие на мъртва риба. В рамките на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, като са взети проби както от водата на реката, така и от мъртвата риба. Предстои те да бъдат изследвани експертно и лабораторно.

Наблюдаващият прокурор е дал подробни указания на разследващите органи. Те трябва да установят причината за измирането на рибата, дали действително е налице замърсяване и какъв е неговият характер, както и евентуалния източник на замърсяването. Ще се изяснява и кои лица биха могли да имат отношение към случая.

След получаването на резултатите от лабораторните изследвания и експертизата прокуратурата ще прецени дали са необходими допълнителни действия по разследването.

Случаят привлече внимание, след като река Струма почерня от мъртва риба край Кюстендил и Дупница. Според местни жители във водите са били забелязани мъртви скобар, мряна и клен. При преминаване по мостовете над реката хората са виждали рибата по дъното и са коментирали, че водите са „почернели".

Престъплението по чл. 352, ал. 1 от НК се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 до 30 000 лева.