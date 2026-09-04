Демерджиев: 220 от 250 локации за гонки и дрифтове вече не се посещават

По-малко от три месеца след като са били идентифицирани, 220 от общо над 250 участъци в страната с висока концентрация на незаконни гонки и дрифтове вече не се посещават от авто-мото любители. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

През юни в цялата страна са били установени над 250 места, на които има висока концентрация на гонки и дрифтове. Най-много от тях са в София, Пловдив, Пазарджик и Варна.

Към 3 септември 2026 г. 220 от тези участъци вече не се посещават, което според МВР е резултат от засиления контрол, извършван от органите на Пътна полиция. На местата се осъществява системно полицейско присъствие, а контролната дейност е насочена към установяване и пресичане на подобни деяния, които се характеризират с висока степен на обществена опасност.

„Имаме необходимата воля да реализираме действия, с които да създадем условия за разрешаване на трупаните с години проблеми в системата на пътната сигурност", подчерта Демерджиев.

При противодействието на незаконните гонки се използват различни форми и методи на контрол – необозначени служебни автомобили, полицейски мотоциклети и безпилотни летателни средства (дронове). Целта е да бъдат обхванати всички групи участници в движението.

Всяка областна дирекция на МВР идентифицира местата, на които има условия за провеждане на незаконни високоскоростни състезания, гонки и демонстративно рисково управление на моторни превозни средства, включително дрифт, и предлага мерки за недопускането им, посочват от пресцентъра на МВР.

За установяването на подобни прояви се следи и анализира информация от интернет пространството, социалните мрежи и мобилните приложения, както и сигналите от граждани и данните от оперативно-издирвателната дейност.

Активно се работи и за реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо водачи с множество нарушения на Закона за движението по пътищата. Сред мерките са ускоряване на процедурите по връчване на наказателни постановления и последващ контрол по изпълнението на наложените санкции.

Провеждат се и специализирани полицейски операции, насочени към установяване, ограничаване и недопускане на нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането.

Контролът е фокусиран върху нарушенията, които създават най-висок риск от тежки пътнотранспортни произшествия, както и върху водачи с установено системно противоправно поведение.

„Не трябва да забравяме, че отношението към безопасността на движението в едно общество започва още в семейството. Възпитанието, достатъчно ранното обучение и надграждането с примери, които дава всеки един от нас, са основа за формирането на разумно поведение на пътя", отбеляза още министър Демерджиев.