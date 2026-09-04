Изкъпаха с шампоан паметника на Съединението, деца поставиха първите цветя (Снимки)

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В навечерието на 6 септември - празника на Пловдив, екипи на "Чистота" измиха паметника на Съединението и почистиха основно площадното пространство около него.

На 6 септември от 20,30 часа на площад "Съединение" ще се състои тържествената заря-проверка по повод 141-ата годишнина от Съединението на България и празника на град Пловдив.

Зам.-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов припомни, че това е дългогодишна традиция.

"В навечерието на Деня на Съединението и празника на град Пловдив отново спазваме традицията да измием паметника. Използвани са 5 литра шампоан с аромат на зелена ябълка и 2 тона вода. Цялостно е почистено и площадното пространство, както и входно-изходните артерии на града и основните улици, по които ще премине международният мемориален маратон "Съединение", посочи Стоянов.

Деца и възрастни от читалището в град Съединение изчакаха почистването да приключи, за да поставят първите цветя пред паметника в памет на героите на историческото събитие.